丹南乐龄协会2月6日 举办新春联欢晚会

（丹南30日讯）丹南乐龄协会在配合一年一度的春节到来，因此将于2月6日（星期一）晚上六时三十分假丹南启新小学礼堂举行“2017丁酉年新春联欢晚会”，目前一个以张懿暾为首的筹委会已经产生，同时一切的筹办工作也如火如荼的进行中了。

筹委会主席张懿暾表示，春节期间举行新春联欢庆典也是该协会的年度活动之一，希望透过新春庆典来让会员们团聚，互相交流，联络感情。

在当天的新春联欢晚会庆典中，主办当局也准备了许多精彩的新春活动，包括分发会员新年红包、卡拉OK欢唱新春歌曲及会员幸运抽奖游戏等，因此希望会员们踊跃出席，一同欢庆佳节。

也是丹南乐龄协会代主席的张懿暾也说道，有关庆典乃是免费让会员们出席的，不过为了预算出席人数，以便能安排膳食等各种细节，因此筹委会成员也希望有意出席的人士可以向以下人士领取餐劵做登记：张懿暾（019-8318185）、卢志贤（013-8770137）或郭仁种（013-8555907）。

以下为筹委会名单：

筹委会主席：张懿暾

秘书：邬健英

财政：李国平

餐劵：卢志贤

场地：张懿暾

音响：黄泰兴、Doraimi

膳食：李国平、张懿暾

登记、幸运抽奖：郑明芳、马海玉

节目：邬健英

年糕：凌德美

游戏：张新平