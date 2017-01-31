于墨斋拉丁马里丹南拜年

（丹南30日讯）“沙巴州非伊斯兰教人民能自由信奉自己所选择的信仰，同时也可以接受自己的母语教育，虽然伊斯兰教被列为我国的官方宗教。不过，非伊斯兰教人民的基本人权已经纳入我国宪法，并获得宪法的保障。”本州乡村发展部长拿督斯里邦里玛拉丁马里如此说道。

除此之外，国阵政府也在每年都会拨款给予各民族欢庆民族佳节及宗教节日，包括了丰收节及圣诞节等。从这里也让我们看到国阵政府对于我国各民族都是一视同仁的，同时也是作为肯定各民族对国家的贡献。

也是文那纳区州议员兼沙巴团结党副主席的拿督斯里邦里玛拉丁马里部长于日前趁着新春佳节时向丹南华裔人民赠送新春贺年卡及向他们祝贺拜年，走入丹南基层，体会丹南华裔同胞欢庆新春佳节。

此次的向丹南华裔人民拜年活动也获得了也是该党副主席的拿督于墨斋医生、拿督嘉米拉上议员的参与，其他人士也包括了丹南县长马迪彦、文那纳社区领袖西门马玛、丹南华人领袖甲必丹、丹南城市发展委员会三区成员及多位丹南政府高官等。

拿督斯里邦里玛拉丁马里部长也说道，国阵政府也非常重视郊区的发展，尤其是在郊区兴建许多基本设施，以便能拉近城乡之间的距离，同时也让郊区人民能享受到国家发展繁荣进步所带来的种种好处。