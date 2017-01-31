刘荣华：乐龄贡献不可没 年轻人应尊贤敬老

(本报斗湖三十日讯)没有老人们的贡献便没有今日的功绩，乐龄贡献不可没，年轻人应尊贤敬老。

516后备军指挥官丹斯里拿督刘荣华准将日前与LTK休闲俱乐部成功探访老人院时致词作上述披露。

彼等的到来也获得老人院院长道菲梁，访问局委员刘月娇等的欢迎。LTK休闲俱乐部由林德强带领下则宴请老人午餐及分派红包，丹斯里刘荣华准将则由潘斯里欧玉莲赞助新衣，红包及年柑，由其千金刘心茹代表分派，一队醒狮也邀请到老人院表演助兴，出席者也包括刘宝琳及刘诗仪等人。

丹斯里拿督刘荣华准将致词时表示感谢安老院的院长道菲梁，没有他 努力，该院不会增加新设备，也高兴林德强的一同参与，很高兴年轻人事业有成而前来照顾老人家。

他表示，车旧了可以换，屋子不够大可以买更大的，老人家或父母永远没得换，作为年轻一代，他吁请他们抽空前来拜访这些老人，勿忘记他们，也希望这些老人的亲属勿忘记他们，不需每天来看他们但至少在节日时来看看他们。

他说，林德强与他们没有亲属关系也可带一批朋友来看他们，赞助午餐及分派红包。

他重申，没有老人以前的奋斗也没有今日的功绩，他已在二十几年从不间断来老人院看他们，了解他们的福利。

曾经有一次，一名孩子用德士载其父亲来老人院，当时老人院拒绝收留，他当时叫老人院暂时给他住下，他协助安排，当时有一个人对他说，不要帮他，他前年送其母亲来老人院。

他表示，今日送他们父母来老人院，难保他日他们孩子也送他们到老人院或街边，勿忘自已父母的重要性，没有他们也没有今日的我们。

他再举例，有一个孩子染得了传染病，朋友不敢来，太太也走了，最终照顾他的还是自已的父母。(14)