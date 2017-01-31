湖佛光寺普佛辞岁 逾三百众点灯祈福

(本报斗湖30日讯)在雄鸡的啼叫声中，除夕终于以繁华灯影的形式降临在佛光山斗湖佛光寺。

晚上11时，分会督导、会长及委员们恭请佛光山如富法师前来主持普佛辞岁、烧年香及早课。共计一百人参与上述活动。前来上香、祈福、点灯的人流量达3百人之多。

如富法师带领大众诵念八十八佛忏悔；礼忏得以消除业障，清净内心的贪、嗔、痴垢念，祈求以清净、慈悲及智慧的心态，迎接新一年的到来。如富法师于礼忏后，以星云大师所提示要点向大众开示；大师提示大家，在新的一年，（一）、要对亲朋戚友增加关怀与照顾，与人为善、结缘，见人要说“吉祥”。（二）、对社会要增加慈悲与结缘。对他人慈悲，就是对自己慈悲；广结善缘，则处处方便，事事成就，把握时机，积极面对人生。（三）、对工作要增加主动和勤劳；我们要做机动组，要主动，做不请之友。勤劳做事，就能赚钱，不但衣食无忧，还能发财。（四）、对自己要增加知足与安乐。有道“知足常乐”，欲为苦本，少欲望，常念知足，自然享有快乐的心境和生活；也要把握机缘，精进修行。

新年在即，如富法师引导大众分别向佛光山开山宗长星云大师和住持觉诚法师辞岁。继而向法师及彼此互相辞岁。当新年降临，法师带领大众做早课，诵念十小咒。之后，大家分别向星云大师、住持觉诚法师、如富法师拜年；大家也彼此互相拜年。法师派发新年结缘品给每一位参与普佛辞岁的信徒，大家在互道新年快乐之后，才回家休息。

在年初一早上，佛光人一早来到道场；佛光寺内不但张灯结彩，还特地做了一个“名声天晓”雄鸡引亢高啼的景观；此外还有可爱的小鸡扬翅的许愿池、许愿树等景点。除了灿烂的梅枝的招徕，还有清雅的竹枝，散发著俊朗的君子之风，招徕了约500多位佛友，不但前来祈福上香，吃素，也来取景，留下倩影。

上午十时，如富法师带领大眾礼千佛，继而上供。法师称赞大家，借著新年礼佛拜忏，不但增福增慧；更于稍后，参与素宴，消业障，也保持身体健康。法师提示大家，要护持三宝，有正信的理念。在佛教天天是好日，时时是好时。最重要是对自己有信心，广结善缘，积极面对人生，把握机缘，勤劳做事，人生就有希望。春耕秋实，我们要勤劳地播种，才有五谷丰登的收获，世上没有免费的午餐。

法师祝愿大家，要像雄鸡一般早起，勤劳地做事、修行，才有圆满快乐的人生。(14)