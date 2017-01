湖健言社两场比赛 成绩公布

(本报斗湖讯)斗湖健言社于2017年1月24日举办了Club Level Table Topics and International Speech Contests。地点位于巴中商业中心斗湖华人社团联合会的华联堂。

这次比赛宗旨莫过于提供一个让成员们良性竞争的平台,从中了解自己的演说水平并透过互相学习的心态提升自己。

一共有7位参赛者和数位嘉宾出席该社举办的比赛。比赛开始之前,举办负责人Elie Chang简略说了比赛规则。

当晚分别举行了两场比赛。第一场是Table Topics Contest.讲题是Action is the foundational key to all success.

中场休息后,继续了第二场比赛。参与International Speech Contest的参赛者们赛前准备好了各自的演讲稿,在限定的时间内演说。

举办负责人Elie Chang在闭幕演说时表示很感谢成员们的踊跃参与。参赛者都付出了时间与精神以呈现自己最佳演说状态。她也赞许当晚担任角色扮演的成员们。

最后,她恭贺成功拿到名次的参赛者们。获得首名次的参赛者将会代表该社参加将在拿笃举行的Area Level Table Topics and International Speech Contests.

兹将成绩列下:

Table Topics Contest

第一名: Liew Hon Min

第二名: Roselind Gan

International Speech Contest

第一名:Magdalind Gabriel

第二名:Lynda Lee (18#)