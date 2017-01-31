湖普门观音庙万福宫 迎送新旧太岁仪式

(本报斗湖讯)斗湖普门观音庙订日前在该庙万福宫举行迎送新旧太岁交替仪式，恭请该庙护法大德拿督林尤民局绅主持。

仪式首先由李克民及张家权作陪献，拿督林尤民局绅为主献焚香顶礼，其后才进行迎送新旧太岁交替仪式。

当晚八时也在大悲殿举办[妙法莲华经观世音菩萨普门品]共修。借此共修增长福报，清净业障与众生结下清净法缘的共修机会， 获得各种共、不共的利益。以此种种善妙因缘。

如意大师说2017年是丁酉鸡年，在十二地支中，酉鸡逢酉年，即临太岁，值犯太岁，属鸡的人在2017年是值太岁，即本命年，而且地支酉酉自刑，也是刑太岁之年。丁酉为干支之一，顺序为第34个。前一位是丙申，后一位是戊戌。论阴阳五行，天干之丁属阴之火，地支之酉属阴之金，是火克金相克。

关于丁酉太岁

中国传统纪年农历的干支纪年中一个循环的第34年称“丁酉年”。以下各个公元年份，年份数除以60余37，或年份数减3，除以10的余数是4，除以12的余数是10，自当年正月初一起至次年除夕止的岁次内均为“丁酉年”，风水命理中则已立春为界。

生肖兔的人在2017年为冲太岁，卯木与酉金相冲；生肖狗的人在2017年为害太岁，酉戌相害。生肖鼠的人在2017年为破太岁，子酉相破，相对来说影响较小，对整体运势的阻碍不大。生肖马的人在2017年为克太岁，午克酉。2017年是丁酉鸡年，纳音五行山下火，我们俗称“火”命。

2017年丁酉太岁神军是“唐杰”大将军

唐杰将军唐时降生于安乡，名唐杰，字子文。少习武，有奇力，举武科。时南方寇乱，杰奉旨南征大战，斩赋首并首级一百三十二颗。乘胜征贼于桃花冈，复斩贼首并首级五十八颗，大有奇功，升官赐蟒服银两，功勋德望，一时推重。唐解的功勋和德行，受到普遍的推崇。太岁名管仲星君大将军。丁酉鸡年，天干“丁”属火，地支为酉金，为火金相克之年。

根据干支纪年法，丁酉鸡年是从立春开始的，即公历（阳历）2017年2月3日23：34分01秒立春，也就是农历的丁酉年正月初七立春。

2017（丁酉）年，生肖鸡者值（坐）太岁，也就是生肖鸡人的本命之年，同时，酉酉自刑，表示流年太岁与所属生肖相刑；生肖狗为害太岁，表示流年太岁与所属生肖相害；生肖兔冲太岁，表示流年太岁与所属生肖相冲；生肖鼠为破太岁，表示流年太岁与所属生肖相破。

这四个生肖的人，2017年是相对运气较差的，应该注意事业上的变动，处事应该低调，切不可贪功冒进，以免惹祸上身。 其他生肖者也应常向诸佛菩萨祈求诸事顺遂， 家室安康。

现特告知化解方法:备红烛、一迭金银纸、鲜花水果、糖果饼干前来该庙万福宫，虔诚祈求值年太岁慈悲化解万难。或在年头捐血，亦是一种有效的方法。多行善布施、广结善缘，常持大慈大悲救苦救难观世音菩萨圣号。只要以上配合得当，相信大家很快就会风生水起。(14)