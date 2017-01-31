美丽中国行 文化进社区

——2015铜钹山杯“美丽中国行”公益活动走进雨花村社区纪实

记者 黄守光 东方莱佛士 刘曙君 马怀伟摄影报道

6月6日下午，倍受关注的世界书画家报社“美丽中国行”数位艺术家走进江苏南京雨花村社区，展开了为期半天的文化进社区公益活动。这次活动由世界书画家报社中国办事处主办，南京市秦淮区中华门街道雨花村社区和南京东方莱佛士文化艺术学校共同承办，江西铜钹山国家森林公园、艺中国手机应用平台等多家单位共同协办。共有社区及周边地区近百位书画爱好者、小朋友参加了此次活动，得到了社区居民的高度赞赏。



图为书法家、教育家马少明老师在讲课

世界书画家报社总编辑张亮、南京雨花村社区主任李静、书记刘虎、南京东方莱佛士文化艺术学校校长石绍军以及艺术家马少明、卢南英、满江宁、王明山、毛翠兰出席并参加了此次公益活动。

记者发现，这次公益活动，除了有不少成年人及社区的老年书画爱好者参加，还有几十位小朋友在家长的陪同下也参加了这次活动。一位家长高兴的告诉记者，这样的活动在我们社区还是第一次，我们和孩子都非常喜欢。中国的传统文化还是需要孩子们来传承，这次的主办方能把书画艺术送进社区，让孩子们在这其中切身感受中国传统文化的魅力，机会十分难得，真心的希望社区能经常举办这样的活动。



图为正在认真听老师讲课的小朋友们

南京东方莱佛士文化艺术学校校长石绍军介绍说，做为专业的文化艺术培训学校，这次在世界书画家报社的带领下走进社区做公益活动，让我们体会到了社区小朋友对书画艺术的喜爱。小朋友的那种喜爱是发自内心的，我们也非常高兴。希望通过社区的公益活动，培养出更多热爱中国传统文化的小朋友。



图为活动结束后小朋友们兴奋的拿着自己现场创作的作品合影

南京雨花村社区主任李静表示，做为多年的社区工作者，这样的活动的确是首次，艺术家们的到来，让我们社区的居民感受到了中国传统文化的精彩。希望世界书画家报社能经常带艺术家们来我们社区，多做一些这样的公益活动。

世界书画家报社总编辑张亮介绍说，今天在这里举办的“美丽中国行”文化进社区的公益活动是全国第一站，举办这样的活动，正是践行习总书记去年在文艺工作座谈会讲话精神的最好体现，也是我们书画艺术家接地气的最好表现。“美丽中国行”活动，不光是要带艺术家走出去，用自己的画笔去描绘祖国的大好河山，同样也要走进社区，把艺术带到最基层，让基层社区的居民也能享受到免费的、家门口的文化盛筵。他还表示，这次的文化进社区公益活动不是偶尔做秀，而会是一种经常性的公益活动，希望有更多的热爱公益事业、热衷于传播中华传统文化的艺术家加入到美丽中国行”文化进社区的公益活动中来。



图为现场创作中的张亮老师



图为现场创作中的卢南英老师



图为现场创作中的马少明老师



图为现场创作中的王明山老师



图为活动结束后，组织方及艺术家们合影留念