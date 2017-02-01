云南破获特大武装贩毒案 发生激烈枪战缴获毒品660斤

(香港中通社1日电) 云南省德宏州陇川县警方近日破获一起特大武装贩毒案，大年初一（1月28日）凌晨，一伙贩毒分子驾驶两辆越野车运送毒品途经此地时，被警察截获。查缉过程中，警方与犯罪嫌疑人发生激烈枪战，警方两人受伤，嫌犯两人死亡，最终警方现场缴获毒品海洛因、冰毒及鸦片共计330公斤，制式手枪1支、子弹10发。

据中国国家禁毒委员会办公室官方微信平台“中国禁毒”1日消息，贩毒分子强行冲卡，并向警察开枪射击及投掷手榴弹，导致1名警察和1名辅警受伤。新华网2月1日报道，目前，二人已在医院成功接受手术治疗，无生命危险。

枪战中，1名毒贩被警察当场击毙，1名被击伤后经抢救无效于次日死亡。

案发后，中国公安部、云南省公安厅、德宏州委和州政府高度重视，要求全力抢救受伤警察和辅警，深入查清全案，依法严惩犯罪分子。目前，案件侦办工作正在有序开展中。

内地多地近期侦破贩毒案件，昆明铁路公安局去年底破获一起贩毒案，抓获嫌犯7名，缴获海洛因31.05公斤、冰毒7.6868公斤，成功摧毁一个从缅甸向四川、湖北、湖南等地贩卖毒品的跨国贩毒团伙。去年12月中旬，广东端州警方打掉一个特大贩毒犯罪团伙，缴获毒品6公斤多。去年11月，广西梧州警方破获网络物流贩毒案，抓获嫌犯16人，缴获冰毒、射钉枪、子弹、鱼雷等一批。（完）