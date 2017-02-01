北京“破五”空气质量上佳 花炮燃放或将导致空气重污染

（中新社北京1日电）2月1日是农历正月初五，中国民间在这天有燃放烟花爆竹“迎财神”、吃“破五”饺子等习俗。当日，北京的空气质量优良，但随着夜间扩散条件转差，加之烟花燃放影响，预计当晚空气质量将达重度及以上污染水平。

受冷空气影响，北京初五的天气大好，城区PM2.5浓度一度低至个位数，空气质量可谓极佳。1日16时，北京的空气质量实况图显示，全市35个监测站点中，有29个站点均显示为一级优，其余站点为二级良。

但这一好景不长，记者从北京气象部门和环保部门了解到，随着冷空气减弱，北京当日夜间的扩散条件将逐渐转差，而正月初五有“破五”燃放花炮的习俗，考虑到燃放对空气的污染，预计晚间空气质量为重度至严重污染，呼吁民众不放或少放烟花。

这一不利扩散条件将持续3日，意味着当晚燃放产生的污染物，将会在北京地区堆积多日。据北京环境保护监测中心预测，2日起连续三天，北京的空气质量都将维持在重度污染及以上水平。

此外，气象专家提醒称，近期北京降水少，天气干燥，在风力较强的情况下，燃放烟花爆竹更易诱发火灾，建议民众尽量减少燃放。

中国民俗中正月初五有“破五”之说，过年期间人们的说话、吃饭、行为举止等有很多规矩和禁忌，到初五这些禁忌就可以破除。在“破五”要放鞭炮、打扫卫生，食俗是吃饺子，菜板要剁得叮当响，让四邻听见，以示正在剁“小人”。（完）