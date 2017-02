圣巴特中学联办系列活动 7月7喜迎100周年校庆

(斗湖31日讯)斗湖圣巴特中学即将于本年七月欢庆100周年校庆。去年十月该校已隆重推展了100周年校庆徽章。目前该校董事部、家教协会、各届校友会及全校师生已如火如荼携手联办几项校庆活动。

七月六日是该校校友会为了配合100周年校庆而特地举办的高尔夫球比赛。

七月七日则是该校100周年校庆晚宴,餐宴地点是PROMENADE 酒店。当晚将筵开一百席。届时历届校长将从各地飞来和历届校友同聚一堂,希望各届校友珍惜此难能可贵的叙旧机会,拨冗出席本校的100周年校庆晚宴。

当晚余兴节目将由本校校友会主席PETER WONG 先生主催,届时肯定让出席者大饱口福之外,也观赏由该校师生和校友所准备的一系列才艺表演,务必让出席者留下美好回忆。

紧接着是第二日(七月八日)的校内大型义卖会。此乃该校全校上下齐心合力主办的校庆活动,务必让该义卖会成功举办。该校已在去年尾成立筹备小组进行义卖会事项,例如筹款小组。

当天义卖会将有高中师生开设的各种食摊,而初中师生则设计各种游戏摊位让各界人士尽兴而归。有意购买义卖会固本的各界人士可于今年四月尾向我校购买,届时希望各界人士慷慨支持。

在此,该校李建文校长诚恳呼吁各界校友积极参与回归母校活动,届时共同为母校作出贡献,并参与其盛。

圣巴特中学的起源和发展历史

本文乃依据DR KM GEORGE在“A HISTORY OF THE ORIGIN AND GROWTH OF ST. PATRICK’S SECONDARY SCHOOL, TAWAU”一文所记录据实写出斗湖圣巴特中学自1917年起的起源和发展历史。部分内容则依据WALTER NEWMARCH牧师的早期记录。

首次提到在斗湖办英国教堂的是根据第一位来自英国的北婆罗洲神父WILLIAM ELTON的日记,他自1888年以来一直在山打根工作:1896年12月10日,ELTON先生去TAWAO(现在的斗湖),以选择地点并在那里开办学校。 Dunlop先生提出各种可能建校的地点,并在他回到山打根写信给公司总经理Cowie先生,询问董事部是否允许每月支付30美元的初步建校工资。董事部却回答说不能,所以当时无法在斗湖开办学校,当地的居民都非常失望。

1917年3月英国福音传播协会教会(SPG)使团选择在DUNLOP街的柯哈拉路口附近建立一所学校。圣巴特小学的第一任校长是传教士HIEW NYUK YIN先生。根据1917年国家教育年度报告,它是一间以汉语为教学媒介的男女混合学校,当时名单上有36个男孩和10个女孩。 Hiew先生曾任教两年。1919年,Lim Nyet Fun负责管理学校,他开办了以英语和华语为教学媒介语的小学,由一位传教员Chin Hen Tat先生协助。

1927年,Vun Nen Vun被委任为斗湖的牧师,他独力管理学校两年;之后他得到另一位老师的帮助。

1931年至1932年CHIN PHU YIN牧师接管学校。

1954年W NEWMARCH牧师在圣巴特教堂土地内开办圣巴特中学,当时只有90名学生。 1964年,圣巴特中学搬迁到柯哈拉路,当时有930名学生。 2004年,学生人数从预备班到中五共有38个班级,全校共有1424个学生了。年复一年,圣巴特中学表现优越。无视教育政策的多变和多年来资源不足的窘境,持续在各方面取得成功。

从1917年到1965年,学校被定名为“圣巴特学校”。自1966年以来,该学校已分成两个部分,即小学部和中学部。学校在经历不同校长的领导下,陆续迈入不同的发展阶段。每位校长发挥各自长处,也对学校发展有各自的发展宏愿。自1917年以来,圣巴特持续在教育领域发挥重要角色,不仅在斗湖,甚至在州和国家教育领域。它的学生通过服务社会展示“LEADERSHIP THROUGH SERVICE”,大部分毕业生较后都成为“教会管理者”、“政治家”、“公务员”、“商界人士”和专业人士”。

各位校友,请问你们能在照片中找到自己吗?

最后,希望各位校友能在7月7日的校庆回来母校贡献一份力量。