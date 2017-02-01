市会主席促银行配合 驱逐盘据银行前乞丐

(本报斗湖31日讯)斗湖市议会主席阿里祖兹吁请银行管理层与地方政府合作，吩咐保安人员将盘坐聚集在银行门前的乞丐群驱逐，勿令前往银行人士受到干扰。

他是在主持一项由各政府部门参与的地方行动会议时，作出这项要求，并表示根据他的观察，在银行前行乞现象已经非常严重，除了治安与地方管理单位必须采取行动之外，也希望银行可以主动配合，驱逐这些以小童为主的丐帮。

现场人士也询问福利部对这些街头小童有何对策时，却遭福利部代表回答说，街童问题并非福利部的职责，相反该由地方政府设想对策更为恰当。

事实上，外籍人士以乞丐的身份在斗湖横行已久，不但严重的破坏市容，同时也制造了社会问题。

市议会、移民局和福利部其实都应该坐下来探讨一个彻底有效的方案给于处理，而不是让问题永远的悬吊著隙束手无策。

乞丐群当中甚至有利用甫出世的婴孩和小童搏取同情，这已造成畸型的社会，给我国带来了国际负面的影响。

有关当局不应只当他们是为生活乞生，必须采取人道立场设法挽救这些婴孩与小童的惨痛命运。

以往只在街头巷尾岀没，现在这群小童及婴孩，更明目张胆的在银行、百货市场公然的出现，不顾一切的讨钱行动，会随时带来意外的发生，给其他人士带来极大的麻烦和不便。

任暂时性的措施是绝对不够与无效的，地方政府应该召集一个联席会议，以寻求一个一劳永逸之方案给于把问题彻底解决。(18#)