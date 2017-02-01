广东高速进入春节假期返程高峰 33个路段又成“停车场”

（中新社广州1日电）广东高速1日进入春节假期返程高峰，道路交通流量持续高位运行。广东省交通运输厅发布消息称，截至当天18时，有虎门大桥等33个路段实施交通管制或出现拥堵。

广东多地民众在社交平台反映高速路上“动弹不得”和“严重拥堵”等。从江西返回深圳的民众梁嘉熙称，在深圳机荷高速公路盐（田）排（榜立交）往横岗方向的高速段，半小时才行驶13公里，而且已经在该处拥堵多时，目前仍未畅通。

据广东省交通运输厅省际迁入地的数据显示，截至1日当天，广西、湖南、江西等省份至广东客流均出现上涨，且幅度明显，增幅均超60%。

广东省交通集团高速公路监控中心数据显示，截至18时，报告74宗交通事件，其中潮（州）惠（州）往惠州方向、开（平）阳（江）往广州方向、江（门）罗（定）往江门方向等高速路段因主线车流量大或发生追尾事故，导致现场行车缓慢，部分高速出入口双向封闭或分流。

深圳交警指挥处官方平台播报入深高速路况，不断提醒民众东部沿海高速往市区方向，返程车流量较大，车多缓行。

此外，广东交通部门称，1月31日至2月2日是短途游出行高峰。截至1日18时，该省多处景区车流和人流持续增加，停车位饱和。其中广州白云国际机场称，在此出行高峰期间，该机场停车场于10时已全部满场，机场方面采取“走一辆放一辆停”的调度方式，并开辟临时停车位进行疏导。

广东省交通集团有限公司高速公路监控中心预计，返程高峰期间（2月1日至3日），省际交界收费站日均超过5万车次。粤东、粤西地区往广州、深圳方向的回程车流将大幅上扬，各主要省界站入口车流也会快速增长。正月十七（2月13日）会再次迎来一波回程高峰。（完）