廖吉祥:网购本地旅游配套 须由正规旅行社提供 非法业者将列黑名单及重罚

（本报讯）沙巴旅游业联盟会长拿督斯里廖吉祥昨日指出，该会正与中国广东湖北工商组织协商，以拟定策略确保在中国网购平台上销售的沙巴旅游配套，必须是由正规沙巴旅行社所提供的。

他表示，彼等会把本地正规旅行社名单交给诸如淘宝等中国网购平台，至于非法业者则列入黑名单，并且须受到重重罚款。

他说：「我们与州旅游、文化及环境部长拿督马西迪曼俊都在致力推动这项措施，并与广东湖北的工商协会秘书长林勇（译音）商讨，日后两个网络平台只销售有效执照业者的配套。」

廖吉祥也是沙巴旅游协会主席，他是针对中国游客大年初一沉船事件接受报界访问时这麽表示。他是受询及本地旅游业者可采取何种行以避免类似惨案一再发生。

他指出，当局也应一并取缔州内无牌酒店及背包客栈，因为这些没有营业执照的单位不受管制且未替客人购买保险，一旦发生意外，客人也不会获得赔偿。

他说：「非法业者『可以免除』消费税和所得税，正规业者必须申请各种牌照，还要缴付消费税和所得税，这并不公平。」

●另一方面，沙巴旅游业联盟秘书长曾庆国表示，船长应该有全权控制船只及安全措施的权利，一旦船出了海遇到天气恶劣，船长可以决定回程。

他说：「我们的经验是，会根据客人的要求提供适当的船只，但遇到天气恶劣，无论客人出多少钱，我们都坚决不出海，因为客人的安全是最重要的。」

他也说，有一些业者因为竞争，而削价至每人马币廿元，但在这麽低廉价钱下，业者一般上都没有为客人购买保险及提供配备的。

他认为政府当急之务是付诸行动，强制旅游业者遵守安全指南，「虽然当局与业者曾主办多次论坛商讨提升旅游安全措施的课题，但迄今终究未能全面落实。」（020）