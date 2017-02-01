曾氏宗亲春晚联欢 年初九欢迎宗亲出席

（本报斗湖31一日讯）由斗湖曾氏宗亲会主办的2017丁酉年新春联欢晚会，订于二月五日（年初九）晚上七时于主席曾运明府上推动，会员受促能准时出席，也欢迎非会员宗亲也出庆同申共庆，入埸免费。

为了能顺利推动这项活动，该会日前也成立了一个以曾一伦为首的筹委会，并积极进行筹备工作。

这项于新安路四哩林满贵石山路主席府举办的新春联欢晚会，当晚也同时会颁发2016年会员子女奖励金，主办单位也希望任何要申请的会员子女都需在二月四日截止日期前报名。

据了解，会员子女的奖励金得重要目的就是为了鼓励宗亲子女们能再接再励，在学业上继续有所大成，为曾氏，为社会及国家作出贡献。

运明也希望所有申请2016年会员子女奖励金的会员留意，所有表格必须在截止前提交，有意者可以前往阿拔士路三哩的和兴隆企业（斗湖）有限公司领取表格，或联络主席曾运明（0138835635）了解更多详情。

主办单位资料显示，这次的新春联欢晚会与去年一样，除了安排丰富的自由餐宴让出席者享用至于，会员们更可以借此机会联系情谊，互贺新年，进而达致曾氏一家亲的精神。

该会主席曾运明除了希望届时会员们，顾问团，名誉主席团都能准时出席上述活动外，对于未加入的宗亲们都可以随时申请入会，当晚活动除了丰富的自由餐宴外，节目也包括了卡拉OK，幸运抽奖，分派红包等。

斗湖曾氏宗亲会2017丁酉年新春联欢晚会筹委会名单。顾问：曾仲和、曾瑞麟、拿督曾钰仁、曾罕华、曾宪寿、曾宏君荣誉少校、曾国和、曾泰春、曾观胜，曾煌胜、曾国华、曾绣珉。大会主席：曾运明。主任：曾一伦。秘书：曾光。财政：曾立威。餐宴：曾文彬。奖励金：曾国强。卡拉OK/司仪：曾瑞莲。摄影：曾玉祥。委员：曾锌峰，曾庆帆。(14)