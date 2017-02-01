桃园机场捷运今日起试营运 3月正式通车

( 香港中通社台北1日电：)历经近20年漫长规划兴建的台湾桃园机场捷运，2日起展开为期1个月试营运，预估1个月内将有70万人次搭乘，3月2日将正式通车营运，第一个月票价半价优惠，之后便正常营运。

依桃园捷运公司规划，2月2日试营运前2周为团体试乘，搭乘时间为每日上午8时至下午4时，以机关团体、县市政府、交通运输轨道同业及其他受邀团体为主，每团40人为限。试营运后2周则开放民众自由试乘，每日搭乘时间同样为上午8时至下午4时；自由试乘的民众无须预约，只要至机捷全线21个捷运站现场排队抽取试乘号码牌，凭号码牌即可免费进出各站自由试乘，每日试乘总人数管控在2万人左右，桃捷并将弹性调配。

2月16日起的个人试乘期间，并同时开放市区“预办登机”及“行李托运”服务。桃捷公司提醒，想要使用“预办登机”服务的旅客，必需在班机起飞前3小时持登机证到柜台办理。

3月2日起，桃园机捷正式营运，正式通车后的第1个月并提供票价5折优惠。

另外，桃园捷运公司表示，配合桃园机场捷运2日起试营运1个月，已更新完成相关车站的路网图、指标及列车显示器等内容，并制作导引图卡及转乘路线缩时教学影片，即日起在FB(网上社交平台)“台北捷运捷客粉丝团”陆续上架，盼可提前加强宣导转乘动线，让乘客更方便搭乘。

至于台湾地区领导人蔡英文已提早于1月31日试乘机场捷运，并视察预办登机、托运行李等设备。蔡英文在致词时表示，机场捷运通车后，将带动桃园在地的发展，并大幅加强机场运输的能量，让国际旅客感受到台湾的进步与发展。

桃园市长郑文灿则表示，桃园机场捷运是亚洲第4条机场捷运系统，将大幅增加桃园国际机场的竞争力。他并指出，机场捷运虽然有些缺点要改善，也免不了偶而会有状况或误点，但会确保安全，且不断提高稳定性，希望能让乘客信任，成为台湾的门面。（完）