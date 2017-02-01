筹募笃中礼堂维修经费 留台同学会13日承办 春节文化访问团亚洲团公演

【本报拿笃记者三十一日讯】沙巴留台同学会拿笃分会本着热爱教育的精神，趁着今年台湾侨委会主办新春文化访问团亚洲团的巡回公演，决定承办是项活动，为拿笃中学、为维护教育，传递华教薪火出一份绵力。

有关活动是订在二月十三日晚上7点30分在拿笃中学运发大礼堂举行，此次承办上述活动之主目的是要为拿笃中学筹募维修礼堂经费与教育基金。同时借着晚会的演出与交流，丰富拿笃地区的文化生活，营造格调高雅、健康文明的文化艺术气氛，完成传承中华文化的使命。

据悉，拿笃中学创办于1969年，至今已届48年。学校的发展，一直获得热心华教的社会人士给予最真诚的关注和支持，学校的设备持续不断地获得改善与提升，使到这块杏坛乐园稳健迈进。

笃中大礼堂建于1994年，使用至今已有二十多年，礼堂设备及建筑本身愈发陈旧，维修费用不赀。此外，由于学费收入有限，笃中每年支出的各项费用，不敷之数多达80多万。有鉴于此，沙巴留台同学会拿笃分会决定利用《2017春节文化访问团亚洲团公演》的契机，为拿笃中学筹募礼堂维修经费及教育基金。

有意支持捐款者支票抬头写上LAHAD DATU MIDDLE SCHOOL 联络电话：留台拿笃分会募捐组主任张仕明 – 016 8147022 ，留台拿笃分会募捐组副主任沈瑞凤 – 019 8533380，拿笃中学罗德明董事长 – 013 8864266，

拿笃中学秘书处- 089 882002，沙巴留台同学会 拿笃分会，为拿笃中学筹募维修礼堂经费与教育基金。

承办 “2017春节文化访问团亚洲团巡回公演”筹委会名单：

大会顾问：蔡树忠，大会主席：许庆隆，筹委会主任：游仁豪，秘书：余丽琴，财政：陈彩玲，募捐主任：张仕明，副主任 ：沈瑞凤，票务：徐亚烈，交通：洪伟家，膳宿：沈瑞凤、梁淑仪，布置/背景：林腾蛟，场地：林建明、刘锦源，接待：郑恩俊、李焕娣，仪式：邓艳蓉、郑美伶，招待：罗德明、赖贵荣，灯光/音响 ：谭少东，摄影：许雪平，纪念品 ：余丽琴、冯津佩，善后：何锦华（26）