英达镇远途巴士总站 市会：有望年中完工

（本报斗湖31日讯）斗湖市议会在最近举行的地方行政会议上披露，阿拨士路十英里英达镇的远途巴士总站或许可在今年中旬完成。

地方政府也因此吁请各有关交通部门，加紧拟出其他配搭公共交通服务计划，包括从斗湖市区往来远途巴士总站之间的交通工具安排等事务，避免临时抱佛脚。

该巴士总站完成后，预料也可以为英达镇注入更多的人流，并为当地商业与工业区带来蓬勃市场。

虽然此举或多或少造成莎宾都的市场因为远途巴士站的搬迁受到影响，但是因为巴士站带来的垃圾卫生问题相信也会获得改善，并且也会减少因垃圾间接造成的鼠患与渠道阻塞等问题。

然而，也有人置疑，由于亚庇到根地咬再驳至摩罗带的柏油道路已经完成，原本可以为斗湖带来更多访客促进繁荣。

但是各有关方面多年来却未用心鼓励业者将远途巴士或其他远途载人交通工具行业投入这条捷径，反而仍使用耗时的旧路。

相反地，在同一个会议上许多地方代表都投诉该条捷径多达10处道路损坏，令人对政府发展新路却不想办法进行有效保护道路品质深感费解。

最令人担心的是贯连巴西布迪至阿拔士八英里，全长廿公里，耗资二亿八千万元的北路环迥公路若完成，这些车辆将会绕道斗湖，直接出到阿拔士路八里，斗湖尤其是市区，将会错失了所带来的惠益。

如果这项计划都成功落实，包括加拉巴干国会属下三个州选区摩罗带，丹绒巴都及外岛的西巴迪以及衔接北路环迥公路的巴隆州选区都会从中受惠，但是处在市区的斗湖国会与西里丹绒及阿拔士个选区，无法从中得到任何的好处。

现在远途巴士站也搬迁到十英里，恐怕斗湖市区难以幸免于发展洪流之外。本市的竞争能力更是每况愈下，特别是基本设施的发展更会落后其他城镇。

在缺乏良好规划下，莎宾都海宾大道，柯夏拉高架公路，新安路双程大道，发佳商业区及丹绒巴都多层停车场等计划只怕也遥遥无期。

若不幸言中，斗湖市区经济状况日后非仅将沦为拿笃，仙本那之后，甚至不如摩罗带与巴隆区。(18#)