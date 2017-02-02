可为湾健言社打造出色领导人讲座 彭育明罗思辉谢璇发大力支持

(斗湖讯)由斗湖可为湾文华健言社于3月5日（星期日），中午12点半至5点，假巴中丘福礼堂所主办的大型激励讲座会《培养独一无二特质，打造杰出领导人、企业家、职场人士及社团领袖》，获得各造热烈的回响和支持。

斗湖中华商会会长罗思辉率先荣誉赞助5000令吉学生票，呼吁学生把握学习机会，装备自己以面对未来的挑战。商会署理主席谢璇发也响应支持该活动，热情赞助有心参与的首150名商会会员20令吉，好让商会会员可以以30令吉购买入门票。身为全利集团（QL）董事的谢璇发也把握这资源培训的机会，赞助旗下员工出席讲座，以提升自我素质、回馈职场。

同时，州旅游、文化及环境部助理部长拿督彭育明也表示，社会迫切需要如此的激励型活动，好让时下年轻人得以从别人的实战经验和成功之道，作为学习楷模。他大力赞扬并慷慨赞助此项活动。

讲座会除了旨在为可为湾文华健言社筹募社内活动基金之外，亦是想在目前士气氛围非常低迷的市道中，激发更多的正能量、唤醒斗湖人更积极向上，突破生活及职场上的瓶颈，更上一层楼。主讲人是北海威利控股集团创办人兼董事主席 – 丹斯里黄荣盛局绅，同时也是全民团结慈善基金会主席。

主办方呼吁斗湖民众能抓紧契机，积极响应这难得的分享会。讲座会门票是50令吉。有意购票者请移步二十四味餐厅、华财西药行、中华商会办事处，或联络郑宇颖主任（0109442740）、卓晓慧社长（0128180869）及票务主任谢姗沄（0193506699）。