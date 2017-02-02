彭育明吁青商发挥才能 团队中树立正确价值观

(本报斗湖讯)本州旅游、文化及环境助理部长兼摩罗带州议员拿督彭育明呼吁青商会员们，通过青商会学习正确的社会价值观与团队的精神。

彭育明也是青商参议员(JCI Senator)，他于昨晚(14日)为斗湖国际青年商会第53届理事会宣誓就职典礼主持监誓时表示，国际青商会的宗旨和信条(JCI Creed)内容，就是在引导青年树立正确的价值观和人生观。

有鉴于此，他希望青商会员们，可以通过青商会这个自发性组织，展现个人才华和发挥领导能力，从而建立团队精神、学习合作与民主精神。

此外，他还赞赏斗湖国际青年商会有很多很有潜质与才华的年青会员，并呼吁这些充满朝气及活力的年轻菁英，以及其他社团领袖，除了能为社会作出更多的贡献外，可以考虑涉足政治领，以能够在更大范围为更广泛的人民服务，建设更加美好的社会与国家。

拿督彭育明认为，一个国家若要实现善治，就需要更多的正确政治观念引领、优秀治理人才支撐，以及运行有效的治理机制维持，这样才能确保人民的幸福未来、国家的繁荣与发展。

斗湖国际青年商会 刘振国接任新届会长

(本报斗湖讯)斗湖国际青年商会2017年第53届理事会宣誓就职典礼于上月14日成功举办，刘振国正式接任第53任会长，展开为期一年领导路程。

新任会长刘振国在就职典礼中致词表示，尽管该会去年沉寂了一年，不过会员们却未曾因此中断联系，反而一直都有举办各种联谊活动来维系关系，不时掌握和跟进马来西亚国际青年商会最新资讯。

在会员们传递不离不弃、坚持不懈的精神下，斗湖国际青年商会依然保持气势，而且还能吸引新会员加入。

有鉴于此，会长刘振国在典礼中欣然宣布，2017年将会是斗湖国际青年商会“强势回归”的一年！

卸任会长罗博炜表示，回首他过去一年的会长任期，他非常感恩因为能够从青商会这个平台，发掘勇气在眾人前言说，学习到如何成为领导和提升自我。无论如何，他也对于任内所犯下的人和错误，衷心予以道歉。

上述新届理事会宣誓就职典礼是于昨晚(14日)，在此间发佳俱乐部举办，并且恭请到本州旅游、文化及环境助理部长拿督彭育明主持监誓。当晚活动也获得马来西亚国际青年商会全国署理副总会长Veronica Chin、全国副总会长Sue Lili Jaipoh以及该会前任会长和青商参议员出席观礼。

以下是斗湖国际青年商会第53届理事会名单；会长：刘振国，卸任会长：罗博炜，内务副会长：邹燕萍，外务副会长：彭嘉豪，秘书长：林淑节，财政：黄远文，法制顾问：蔡德远。(14)