承认偷拍男游客洗澡 民宿老板监禁2个月

（槟城1日讯）民宿老板变身成“狼”，于大年初一偷拍外籍男游客洗澡当场遭识破；该老板当庭认罪，被判决监禁2个月。

据该名爱尔兰籍男子报案的口供表示，他于年初一（1月28日）在38岁的男被告王福顺（译音）在观音亭后（Lebuh Stewart）经营的一家民宿洗澡时，突然发现浴室门的上方出现一只手，并用手机在录像。

受害者受惊之下，立即冲出浴室，并看见一个人影闪进隔壁浴室格内，他在敲开门后，发现男被告躲藏在内，并在对方手机内发现自己与另一名外籍男游客的裸照及录影视频，于是愤而报警。男被告于周三（2月1日）被控上庭时，遭检方以刑事法典第292（a）条文提控。在此条文下罪成，可被判处3年监禁或罚款，或两者兼施。

罚款6000令吉

被告当庭认罪状并向推事官阿敏求情，希望可避免入狱，以免打击他的事业。不过，检控官努鲁法丁则指，嫌犯身为民宿业者，理应款待顾客，但被告的行为却伤害了受害者，让对方留下心理阴影，因此理应重罚。推事官最后裁定，嫌犯监禁2个月，并罚款6000令吉，若无法缴付则以6个月监禁代替。

另一方面，记者稍后前往该民宿勘查，发现该民宿目前已大门深锁，且不见其他旅客，附近店家也不清楚该民宿关门的原因。