摩罗带国际青商会特刊 获赖莲芳广告支持

(本报斗湖1日讯)摩罗带文华国际青年商会配合「2017年(第六届)理事会宣誓就职暨杰出会员颁獎典礼」出版纪念特刊，并获得新地产业代理商(Rose Lai Realty)东主赖莲芳支持，在特刊刊登广告，以此赞助该会的全年活动经费。

上述典礼筹委会主任邬明忠青商表示，摩罗带青商会是一个非牟利青年组织，因此每年有赖社会各界以及政府各机关，在经济方面给予的支持，进而推动各项有利于青年的发展事业以及社会公益活动，因此该会配合2017年(第六届)理事会宣誓就职暨杰出会员颁獎典礼，将会印制纪念特刊以示庆贺，并借此招收广告来筹募全年活动基金。

在此他非常感谢也是青商参议员的赖莲芳女士给予的支持，在摩罗带青商会今年出版的纪念特刊刊登广告，热心给予赞助与鼓励。

邬明忠青商也希望各青商参议员以及政商贤达，够踊跃透过在该会印制的纪念特刊踊跃刊登广告，以让该会新届理事会有充足经费，继续推动更多有利于社区之公益活动，从而鼓励更多青年参与其中，共同创建和谐美好的社会环境。

邬氏表示，摩罗带文华国际青年商会「2017年(第六届)理事会宣誓就职暨杰出会员颁獎典礼」将于2017年2月25日(星期六)晚上7时，假此间金都大酒店巧克力厅举办，并且很荣幸恭请到沙巴州前任青年及体育部长丹斯里拿督刘荣华准将担任主礼嘉宾。

大会也将在当天邀请马来西亚国际青年商会全国总会长、全国署理会长兼沙巴区域主席、青商参议员和来自各区青商会员，以及该会顾问和一路来支持该会的政商及社会贤达，届时一同共襄盛举，见证摩罗带青商会新届理事会的诞生。(14)