斗湖人的骄傲 方爱凌再获大奖肯定

（本报斗湖讯）续去年荣获马来西亚娱乐圈十大华裔最受欢迎奖及十大经典名曲之星大奖后，斗湖唱片歌手小蚂蚁方爱凌努力再获肯定，除了获得金星奖四个奖项外，国际晶钻奖颁奖典礼更颁出七个大奖，让荣获此荣衔的爱凌也成为斗湖人的骄傲之光。

据悉，来自「二零零八年度经典金曲歌赛」冠军歌手小蚂蚁方爱凌于日前出席由北马歌唱交流站举办的第二届金星奖颁奖典礼中再次受肯定，荣获马来西亚十大经典名曲大奖，娱乐圈杰出艺术家，金星大使及十大杰出华裔艺人奖。

除此之外，土生土长的斗湖歌手小蚂蚁方爱凌于国际晶钻奖颁奖典礼上七喜临门，分别获得国际十大杰出美后，国际十大杰出华裔艺术家，国际晶钻音乐大使，国际十大杰出华裔成就奖，国际十大杰出演员，国际杰出华裔贡献奖及国际十大杰出女艺人奖。

爱凌在获得有关奖项后也于日前特设宴招待亲朋戚友们。她受访时也不忘透过媒体感谢北海歌迷交流站颁发是次的奖项，尤其金星奖创办人林圣亿老师的提点。她也不忘感谢国际晶钻奖颁奖典礼给予的肯定，家人的支持及来自全马的歌迷朋友们。

爱凌受访时也直言，在荣获奖项后深表欢欣，对于付出后能获得肯定是非常可贵的，“因此，我也在此的感谢所有给机会我的人，认同我的人。”

她更借着本身正面的教材，鼓励时下年轻人脚踏实地，以更多的努力，凭着本身的实力去实现梦想。

身为斗湖人的方爱凌自「二零零八年度经典金曲歌赛」取得冠军后，在短短的八年内，共发行了八张个人专辑，五张新年合辑，五张合辑，目前已录唱超过上百首歌曲。爱凌除了将会在二月三日回返斗湖举办新春晚宴，估计今年六月也会推出第九张个人专辑。

另一方面，爱凌长女叶玲如在栽培小歌手上也功劳不可抹，在上述两项颁奖典礼当中也荣获五项奖项，分别由北海歌迷交流站第二届金星奖颁出十大杰出艺术之星及十大杰出新人奖，国际晶钻奖颁奖礼也颁出国际十大杰出华裔艺术家，国际十大杰出新人奖及国际十大杰出华裔青年奖三个大奖。

玲如受访时也透过媒体感谢妈妈方爱凌的栽培，无时无刻在身边给予支持及保护，让她能更专注于栽培及发掘更多有潜能的小朋友。她另外也借该机会感谢所有父母，在信任的前提下，让他们的儿女前来接受栽培。

不但如此，来自斗湖十岁的小小歌手庞佳也也在国际晶钻奖中获得两个例外奖项，这包括了国际十大杰出少青儿童及国际十大才艺之星。属于彩虹宝宝的三位歌手庞嘉颐，庞佳，庄昕曈也获得金星奖中的十大杰出才艺之星，及国际晶钻将的国际十大才艺之星奖，可喜可贺。