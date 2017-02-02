李记才吁宗亲入会 冀青年加入理事会

(本报斗湖讯)沙巴李氏宗亲会斗湖分会主席李记才吁请仍未入会的宗亲尽快加入，同时也吁请年青的会员要有加入理事会的理念，在选举时提名当选理事一职，以成为组织的领导人。

他是在该会于前(15)日所举办的2017丁酉年新春联欢晚会上致词时如是强调。

他说，该会将于三月间举行大会并进行理事会的改选，他表示希望看到更多的年青人被提名参选。

他说，2017年是充满挑战的一年，经济不景，大家都得视自己的能力而为，稳守岗位，检讨过去而展望未来。

该晚会也颁发会员子弟优越獎励金和举行敬老会，除特别獎励两位男女最高龄的会员，也给65岁以上的会员派送红包。

最高龄的男女会员是现年85岁的李敬仁和80岁的夫人黄韫卿，由主席李纪才派发红包给他俩，同时在理事之陪同下举行切蛋糕仪式。

另一方面，共有21位子弟获得优学獎励金，分别由俩位顾问李润彪、李振达和赞助人李庆仁主持颁獎。

幼稚园和小学组的9人是廖可伊、李可渝、李恺哲、李轩圳、廖俊杰、李典定、辜质如、李彤、李昌斌。

中学组的8人是李典照、李巧薇、李秋慧、李贝怡、李典亮、李嘉欣、李秋丽、李意轩。

大学组的4人是高薛荔、李傲立、李秋仪、李健锋。

晚会的节日有歌唱和幸运抽獎，出席的贵宾有斗湖华人社团联合会会长拿督杨志辉和前会长拿督孙天福，杨氏也受邀主持颁獎仪式。(14)