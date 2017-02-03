两岸合作 台警侦破母女走私 千万毒品恰特草

(香港中通社台北3日电)台湾刑事局3日表示，接获大陆方面通知后，警方已破获走私毒品恰特草来台案，循线逮涉案嫌犯母女两人并查获134公斤恰特草，警方粗估市价约新台币1000万元，这也是台湾岛内首宗走私毒品恰特草案件。

综合台湾媒体报道，大陆海关缉私局1月23日陆续将5件、由埃塞俄比亚过境大陆疑藏有恰特草的国际邮包放行来台，由台湾警方追查实际收件人。台海关会同邮局及刑事局侦办人员开箱查验找到37包毒品恰特草，经检验内含第二级毒品卡西酮反应。

刑事局搜证后，前往台南市东区收件地，逮捕收货嫌犯60岁何姓妇人，查扣先前已寄达29包毒品恰特草，全案共查扣66包毒品恰特草，总毛重134公斤。

警方还策动货物实际收件人，也就是何妇27岁的郑姓女儿自澳大利亚返台到案说明。嫌犯向警方供称，是受人嘱托收货后，再以茶叶外袋重新包装寄送至澳大利亚进行贩售。警方讯后依毒品等罪嫌将何妇母女两人移送法办，并扩大追查其他恰特草流向。

原产地埃塞俄比亚的恰特草又称巧茶、阿拉伯茶，其晒干后形似茶叶，素有“东非罂粟”之称。据瞭解，恰特草含有兴奋化学物质卡西酮，对人体中枢神经具有刺激作用，长期食用易成瘾，很多国家和地区都列作管制药物，台湾地区则将卡西酮列为第二级毒品。

近年来大陆已查获多起走私毒品恰特草案件，这次通过两岸合作，是台湾首次查获走私毒品恰特草案件。（完）