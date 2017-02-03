兒子不愛回家 迪泰特感慨父子關係：真是个悲剧

(中央社 馬尼拉3日專電)家家有本難念的經，連貴為總統也不例外。菲律賓總統迪泰特在1場演說中，向聽眾吐訴了家中3代父子關係，他並感慨說，「真是悲劇啊！」

迪泰特昨天在納卯市出席菲律賓自來水協會全國大會時說，他已經好一陣子沒有看到幼子塞巴斯汀.迪泰特，「這個不肖子都不回家，待在阿塔娜那邊。」他這段話引起台下哄笑。

阿塔娜是菲國1名女艷星。

迪泰特繼續說，塞巴斯汀好幾個月不回家，「我問孫子，你比較喜歡爸爸（指塞巴斯汀）還是媽媽？孫子說，只喜歡媽媽。你看，真是悲劇！」

馬拉坎南宮今天把迪泰特演說內容傳送給媒體。

塞巴斯汀現年不到30歲，是迪泰特與前妻所生的第3子，也是幼子，他在臉書留言回應表示，自己與阿塔娜去年12月就已分手，「過年的時候我已經說過，你忘了嗎？」

迪泰特也談到自己與父親的關係，「我跟父親也處不來，他直到去世時恐怕都想不到我會變成檢察官、市長。他一直認為我不好好讀書，只有做苦力的份。」

迪泰特的父親曾任納卯省長，在迪泰特23歲時過世，對迪泰特管教甚嚴。

現年71歲的迪泰特補充說 ，「但媽媽一直對我有信心。」