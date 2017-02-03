印度撞船漏油20噸 清奈海域1/6海龜恐死亡

(新德里3日訊)印度卡瑪拉吉港（Kamarajar Port）上周六發生撞船意外，一艘油輪與另一艘運載液態天然氣船相撞後，分別漏出大量原油，估計多達20噸，嚴重污染清奈（Chennai）海岸。有環保人士擔心，油污威脅當地海洋生態，更指可能已有近1/6海龜在污染海域中死亡。數以百計的義工及漁民紛紛協助清理油污。

涉事兩艘船相撞後安全，下錨停泊後向海岸防衞隊通報漏油，惟對嚴重程度似有所隱瞞。防衞隊稱他們最初獲告知只漏油200公升，之後船方又改稱漏了1噸油。直至本周二，防衞隊估計其中一艘船漏出的原油可能多達20噸，已出動數百名人員在海面噴灑漏油消散劑，及清理海岸，以控制油污擴散，但油污仍影響附近海域。當局已經就事故展開調查。

有環保人士指，漏油將影響當地海域水生物種的氧氣供應，導致更多物種死亡，目前已發現4隻海龜在污染區死亡，根據現時污染情況推算，區內可能已有近6分1海龜死亡。連日來有數百名海岸防衞隊隊員、工程系學生和漁民連日徒手挖起混有沙子的油，然後放入塑膠袋中清理，目前已清理約一半油污。