台湾将实施流浪动物“零扑杀” 12县市自评无法达标

香港中通社台北3日电)被称为“零扑杀”的台湾动物保护法修正案将于2月4日上路，届时收容所内无人领养的流浪猫犬将不得安乐死。据台媒3日报道，高达12县市自评无法完成指标，台北市则补助学校收养校犬校猫，而南部县市则忙着办领养活动迎接新制。

讲述流浪动物的纪录片《十二夜》在台湾上映后，引起社会对流浪犬猫的关注。台湾立法机构通过动物保护法部分条文修正案，删除“经通知或公告逾12日而无人认领、认养或无适当之处置，得以宰杀”的规定。 修正案经过两年缓冲期，新制即将实施。

据农委会网站资料，2013年至2015年，收容动物人道扑杀比例从40%降至26%及13%，经各县市提前实施“零扑杀”，截至2016年10月止，人道扑杀的比率已大幅降至10%，仅509只。

各县市近日也严阵以待，台北市日前宣布将补助3万元（新台币，下同）协助学校领养犬猫，收容所死亡率较高的屏东也效仿，将于4日在当地大学校园举办认养活动。台南市长赖清德则提出认养工作犬，让工厂、老人关怀据点、学校舒缓收容所的压力，这项作法已成功推销5096只流浪犬猫。

根据农委会统计，自评已准备好的县市仅新北、高雄、台东，其他县市在执行上可能遭遇困难。农委会主委曹启鸿日前指出，为了达到目标，各单位严阵以待，流浪猫犬数量确实下降；但不可讳言，有城乡差异，地方执行也会遇到困难。

动保团体则批评，政府配套措施不足，目前多数县市收容所已超收，进入收容所的动物，恐将陷入另一深渊。对于超收问题，动保团体指出，农委会给地方的建议是，收容所一旦满了，就不要再收容；但若外面流浪动物多且未绝育，将引发民怨，部分县市仍会继续超收。

此外，该政策也衍生不少对流浪动物不利的问题，例如北部城市为了完成指标，近来也出现“北狗南运”的现象，而公立收容所不堪超收压力，也放缓了捕捉，流浪动物从而送进了私人收容所。（完）