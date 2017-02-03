台铁员工春节罢工 交通部支持处分

(香港中通社台北3日电)针对台铁员工春节期间未依规定出勤，台铁决定依旷职处分。交通部3日表示，支持台铁做法，否则陆、海、空运从业人员可能比照办理，以后连续假日交通输运将面临崩溃。

综合台媒报道，因不满轮班制度，台铁产业工会部分员工春节期间发起“依法休假”罢工行动，共有约500人次未按班表出勤。台铁3日称，已对春节应出勤而未出勤的员工寄出300多张旷职通知书，若连续旷职达4天，最重将记大过免职。

交通部对此表示支持，并说台铁事前已充分告知产业工会，此次若不依程序处理，全台类似的陆、海、空运从业人员将可能比照办理，以后连续假日交通输运将面临崩溃，目前已积极进行台铁人力补足、劳动条件改善。

对于台铁严惩，台铁产业工会回应指出，劳动部在2016年9月已明确解释，台铁员工于法定假日出勤适用劳基法规定，雇主需事先征得劳工同意；产业工会早在春节前就已递交声明书，表明春节没有出勤意愿，台铁根本不能以旷职论处。若台铁执意惩处，工会将发动工会成员于9日走上凯道，请蔡英文主持公道，绝对抗争到底。（完）