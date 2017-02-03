吁民政两区部加强联系 刘荣华：社区发展空间大

(本报斗湖2日讯)民政党斗湖和加拉巴干两个区部的多位理事，在加区副主席拿督孙天福的率领下，于农历新春佳节日向该党斗湖区部主席丹斯里拿督刘荣华准将拜年，获得刘氏与夫人潘斯里拿汀欧玉莲之热烈招待。刘荣华也是民政党的全国副主席。

随行者有副主席团的刘月德荣誉助理总监、刘官友、彭冠诚甲必丹，斗湖区部秘书黄庆和及区委刘木林等人。

刘荣华准将在交谈中吁请该党斗湖和加拉巴干的区委和同志们要勤于为民服务，携手合作，著重民困，为民服务，解决人民所面对的问题为己任。

他说，该党注重斗湖和加拉巴干两区的发展，及人民所面对的困境，也著重民政党在两区部的进展及所做的是否有做到让民眾满意的水平。

他指出，今年仍是充满挑战的一年，斗湖的基本设施有待增加和改善之。

刘荣华吁促民政党斗湖及加拉巴干两个区部加强联系，民政党在斗湖仍有在为民服务上的很大发展空间。

他说，民政党已做好准备及拟定为民服务的计划，配合国阵的其他成员党，以便两区的各项发展能受到州及联邦政府的关注。

拿督孙天福则表示，在丹斯里刘的领导下，民政党在斗湖和加拉巴干的两个区部的组织会更加努力的投入为民服务，并深信，在有效率及实际作用下，人民更会对该党期待他们能在为民服务上表现的更好。(14)