国花村保安联谊会改选及春晚 谢育明当选主席

(本报斗湖讯)斗湖国花村保安联谊会１月１４日晚成功召开2016年度会员大会暨改选2017-2018年度理事兼举办新春晚宴。

该会主席谢育明致词时表示，转眼又到了2017年，回顾过去理事会任期的两年里，为了该村居民的福利，理事会总算给大家呈献了有目共睹的明显业绩，也改变了国花村的外貌。

他说，崭新的篱笆，其外围也种植了各种多彩缤纷的大红花，美化居住环境，让大家安居乐业，此外，理事会也改善了全村的水供，换上新的水管，水压增强，不虑缺水，以上都是保安联谊会向政府有关部门所申领到的民生福利。但是，很不幸的是有些住户至今为止为了减省那区区的月捐RM20，不愿加入他们的联谊会成为会员，理事会所申领的成果却坐享其成，他们的自私自利实在令人感到遗憾与无奈。

理事会已经于去年六月去函斗湖市议会申请将全村的马路重新铺上沥青以便有整齐划一的平坦路面，希望今年能够落实。

他说，该会目前有缴交月捐的会员只有25户，收足仅仅RM500, 每月聘用保安员薪金RM800，加上该村的环境保养费需补贴RM400才能应付开销。在十一月十七日召开理事会时曾经讨论该村将来经济问题将分两个提案提呈，综合大家意见希望有所定夺。

此次会员大会的全部餐费则由全体理事赞助，分别谢育明RM500, 彭瑞祥，黄志明及卓建乐各RM300, 林南海RM200另加啤酒一箱，黄儒明RM200, 郑汉光，邱树光及谢庆文各RM100.

大会上也通过如不续聘保安员，月捐则维持RM20用作保养费(如除草，疏通沟渠和美化花草等)，每年结算的盈余则于会员大会时回馈给会员。

以下为国花村保安联谊会2017-2018理事名单:主席:谢育明。署理主席:彭瑞祥。副主席:黄志明。秘书:黄儒明。财政:林南海。理事:郑汉光，邱树光，谢庆文，卓建乐。(14)