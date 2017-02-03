市会：促进马印自由贸易 拟扩大丹绒阿朗贸易站 发展西巴迪成重镇 达拉干将升格为市

(本报斗湖2日讯)地方政府受促申请将丹绒阿朗贸昜站面积比例增大，以便成为渡轮的航线，有助促进西巴迪岛成为马印两国自由贸易区。

斗湖市议会在最近举行的地方行政会议商讨以上课题时，作为地方政府的斗湖市议会要求土地测量局及城市发展局向我国财政部提呈将西巴迪岛发展为边境自贸区的建议书。

会议上各造认为，这将有助促使本地经济与旅游行业加剧发展。

然而，土地测量局建议斗湖市议会向有关方面作出申请，好让西巴迪岛上的丹绒阿朗贸易站面积比例可以增大，好让该贸昜可以成为渡轮航线。

事实上，西巴迪岛将成为马来西亚与印度尼西亚两国边界发展重镇，已是老生常谈的课题，被视为能够成为东东合经贸圈桥头堡的西巴迪，暂时就像沉睡了一般，在等待苏醒的最佳时刻。

斗湖市议会主席阿里祖兹在去年也曾表示，自己前往朗交怡举行的马印两国东东合经济发展会议上，获得马印两国高层的证实，作为马印两国各管部份的西巴迪岛，将会被发展成为一个边境区域的重要城镇。

阿里祖兹主席当时也透露，根据印方的代表在会议上披露，管辖西巴迪岛的达拉干将会升格为市，西巴迪岛也将拥有自己的管辖单位。

至于马方则会发展属于本国的西巴迪领域，最终将斗湖，西巴迪与达拉干连成一个东东合经济圈的重要据点。

据了解，倘若这项两国边界发展计划完成后，估计将拥有一个超过千万人的庞大经济市场。(18#)