持刀男子圖闖羅浮宮施恐襲 遭法兵開槍擊倒

(巴黎3日訊)一名持刀男子於周五，攜同行李企圖進入法國巴黎羅浮宮發動恐襲，並攻擊一名巡邏中的士兵。另一名士兵開火還擊，施襲者中槍倒地。警方其後再拘留另一名可疑人士，同時封鎖現場一帶並疏散遊客。

報道指，該名施襲者企圖進入羅浮宮的地下商店，在扶手電梯附近發難，意圖以刀攻擊該名正在巡邏的士兵。同行另一名士兵至少開了5槍還擊，據指男子腹、腳等部位中槍，傷勢嚴重；遇襲士兵頭部亦受了傷。

警方指，施襲者帶着兩個背包，均未發現爆炸品，他事發時曾以阿拉伯語大喊「真主偉大」。警方根據其當時的言論，相信他企圖發動恐襲，很可能是一名孤狼。但警方其後在現場拘留另一名行迹可疑的人，暫未知是否涉案。

法國內政部宣布，羅浮宮附近發生「重大的公眾安全事件」；總理卡澤納夫其後將事件定性為恐襲。事發時，羅浮宮內有大批遊客，包括小童。警方事後疏散並封鎖羅浮宮一帶，而附近的地鐵站亦需關閉。當局同時呼籲民眾切勿散播假消息，並由可靠的來源獲取情報。

遊客聞槍聲狂奔驚躲停車場

五十三歲男子馬耶夫斯基（Olivier Majewski）事發時正在羅浮宮的地下停車場，他憶述當時目睹一群為數30至40人的遊客四散逃走，驚恐大叫「發生恐襲了」。他亦在停車場躲藏長達15分鐘，才敢取道樓梯返回地面。

另有中國旅客在網上留言稱，在羅浮宮參觀時突然驚聞槍聲，幸好有咖啡店職員讓他們進入地下室避難，才安然無恙。該名網民坦言當時「真的嚇死了」；又形容巴黎是又美麗又恐怖的城市。