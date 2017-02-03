湖何氏宗亲十二日办 新春团拜及召开大会

(本报斗湖讯)斗湖何氏宗亲将于二月十二日（年十六）在该会会所举办鸡年新春团拜及举行2016年会员大会 。该会主席何利纽呼吁何氏宗亲们，本着何氏一家亲，爱我何氏，发扬何氏，不分彼此，同心协力，为我何氏献出一份力量。今年的会员大会将选举第八届理事会，今年也是何氏宗亲会步入第十五个年头，据悉该会将举办15周年会庆，屈时会配合第八届理事就职礼及敬老等多项活动同时进行。二月十二日当天在会员大会后将举行鸡年新春大团拜，这也是何氏宗亲会每年都举办的项目，借此宗亲聚集一堂，彼此互相交流，会员平时都各自忙碌自家的工作，称新春佳节，全体会员到会所团聚，让会员多了解公会的活动及彼此认识，何主席呼吁全体会员携眷出席大会。今年的大团拜将邀请该会全体顾问团出席，邀请函将由主席团于近日亲自送上。主办当局备有自由餐宴招待全体出席的会员及家眷。凡是会员子女在十二岁以下的小孩将分发红包。

斗湖何氏宗亲会鸡年新春大团拜暨2016会员大会筹委会

大会顾问：天信宗长，贵生宗长，灵福宗长，伟强宗长，劲龙宗长，金灿宗长，显声宗长，恒有宗长，健光宗长，官石宗长，振强宗长及水龙宗长。

大会主席: 利纽

筹委会主任：云发

副主任：秀强

秘书:惟雄

财政:国良

总务：玉明，何玖

节目：胜强，学亮

布条:秀强

餐宴：亚娴，玉钗

钦料及年柑：亚娴

招待:妇女组及青年团

场地：玉明，福安及青年团

红包：玉明及福带

宣传: 汶平，惟雄

委员: ?振芳，晓隆，瑞明，少伟，伟儒，学亮，永珠，秀文，永珠。(14)