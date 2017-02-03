爱凌新春晚宴年迎财神 今日夜来香登场

（本报斗湖讯）由「二零零八年度经典金曲歌赛」冠军歌手小蚂蚁方爱凌举办的“爱凌新春晚宴年迎财神”于本周五（三日）于夜来香推动，购票者受促准时出席之外，出席者也能鼓励身穿红色衣服，让当晚气氛更见红彤彤与热闹。

据悉，这项于六时开始的晚会中，主办单位届时也将会特地备有一名财神爷在现场向出席者贺年祝寿，象征财神爷在新的一年里带来源源不绝的财宝富贵。另外，现场亦会有丁酉年吉祥物充场，让出席者绝对能度过一个欢乐愉快的晚会。

在节目方面，当晚更获得超过三十名歌手加入阵容，献唱一首又一首的新年歌曲，让当晚出席者体验最热闹的新春晚会。

爱凌新春晚宴年迎财神节目表：

1) Doremi

2) 小鸡鸡 – 庄昕瞳，Michelle,王渝荃.

3) 财神爷爷驾到。

4) PPAP – （舞蹈）庞嘉頣，庞佳马儿，庄昕曈，陈诗颖，刘慈貽，钟语琪，陈可欣，陈可悦。

5） 8大巨星- 葉英豪，张景秀，胡志强，林明顺，曾瑞莲，简凤梅，邓月云，方秀媚。

6）一张贺年片- 符翠芬，彭蓝珍，邱官玉。

7）招财进宝- 庄昕曈，钟语琪。

8）大地回春- Eillen + Sammy

9) 健康歌 – 邱善媄，温智勇，梁洁萤，梁洁琪。

10）方爱凌 （介绍神秘嘉宾）

11）Lucky Draw(1)

12) 新年快乐- 彩虹宝宝

13）福到人间- 葉英豪，林明顺，曾瑞莲，简凤梅。

14）新年歌儿大家唱- 符翠芬，彭蓝珍。

15）鞠躬行礼拜新年- 邓月云，邱官玉。

16）Shaka It (舞蹈）庞嘉頣，庆佳儿，庄盺曈，陈诗颖，钟语琪，刘慈贻，陈可欣，陈可悦。

17）爆竹一声大地春 （福建）方秀媚，张玉珠。

18）迎春花- 罗碧美

19）富贵花开迎新年- 陈慧霞

20） 游戏，幸运抽（2）

歌手大合唱 （ 再会）