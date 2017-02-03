香港推出流动美食餐车 冀增加本地饮食多元化

（中新社香港3日电）香港美食车先导计划的首批11架美食车2日在尖沙咀亮相，并将于3日起轮流在香港的8个旅游景点运营。

香港特区政府商务及经济发展局局长苏锦梁表示，美食车是香港推出的重点旅游项目，集多元、创意以及美食于一体，希望可以吸引更多旅客来港旅游。

他续指，美食车先导计划不仅可以为本地旅游景点增添趣味和活力，同时也会使得香港美食的形式更多元化。他希望这一全新的计划可以刺激市民的味蕾，也可以让外地游客留下对香港美食的美好回忆，令香港这个“亚洲美食之都”发光发热。

2日亮相的11架美食车几乎都花费了近1年的时间设计。从外观装饰到内部设施，从制服到菜单，每架餐车的“车主”都亲力亲为，以独特的创意和心思打造不一样的饮食体验。

例如一家面馆老板专门请来一位本地涂鸦设计师为她的餐车量身设计；另一家饺子店的老板则出动全家，一起打造以卡通人物为主的餐车外观设计；甚至还有的老板亲自上阵，把自己的照片贴在车身上。

这些红色、绿色、白色、黄色等五颜六色的餐车引来不少市民和游客驻足停留，更有外国游客拿出相机合影留念。

来自新西兰的George说，餐车在他的家乡很常见，自己也经常在街边的餐车解决午餐问题。来香港工作了两个月，除了众多的街边小食以及偶尔见过的雪糕车，还从未见过这样“像样”的餐车，觉得既亲切又新鲜。

另一位本地市民郭先生说，这些餐车不仅在视觉上给人一种冲击感和新鲜感，车内飘来的阵阵香味也让人垂涎欲滴，想要“过过嘴瘾”。

据悉，该美食车先导计划于2016年初开始接受申请，共收到190份申请书。经过初选及“烹饪挑战赛”，最终选出16架美食车。除了2日亮相的11架餐车，其余5架预计会在2月至3月初陆续营业。（完）