两男女佯购香蕉偷手袋 女小贩失现款4千及金首饰

（斗湖3日讯）一名友族女水果贩昨日上午在此间北路白桥如常贩卖水果之际，迎来两名佯装购买香蕉的男女，并在一轮讲价后交易不成，女小贩在目送两人离去时，却发现置放在香蕉箱子上的手袋已易主，失窃现款4千令吉，金首饰及个人文件，损失共约19千令吉，欲哭无泪。

斗湖警区主任法迪尔助理总监受询时证实这起案件。

女事主为武吉斯籍，现年59岁。警方调查显示，有关案件是昨日上午10时左右发生在北路白桥路旁一个水果档，年龄40岁左右的陌生一男一女到来事主摊档欲购买香蕉，该女子先问香蕉售价，而男子则站在该档的附近，最终女子并未购买香蕉而与该男子形迹可疑的离开，过后事主返回摊档时，赫然发现其置放在香蕉箱上的手袋已不翼而飞，事主马上联系其孩子，并在后者陪同下前往警局报案。

事发当时，该摊档只有事主与该对男女，没有其他证人目睹案发过程，然而事主怀疑该对男女是偷取其手袋的人士，因为看见他俩在离去之际非常怱忙，登上一辆停泊在路旁注册车牌不确定的银色国产威华车。

事主失窃手袋内有一张大马卡，事主马来亚银行及哈芝基金存摺簿，事主土著信托基金存摺，现款4千令吉，3条金链，及3枚金戒指，警方援引刑事法典第379条文调查此案。(14)