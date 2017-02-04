乐育文艺之夜新春晚宴 筹60万教育经费 慈善100代表移交22万5千令吉

（本报山打根三日讯）西西里路乐育小学文艺之夜新春联谊晚宴，昨晚7时假北路４哩育源中学综合大礼堂举行，筵开105席，集嘉宾及热心教育人士于一堂联欢，场面盛大，并成功筹获60万令吉教育经费。

有关晚宴邀请三脚石区国会议员拿督曾道玲担任主礼嘉宾，应邀出席的有加拉敏汀区州议员拿督查理彭思彬，名誉顾问陈钖全，法律顾问拿督丘家绵律师及州议员代表等。

主礼嘉宾拿督曾道玲国会议员联同18位嘉宾主持联合拉彩仪式，为该项为教育而筹款的新春晚宴掀开序幕。

乐育小学古筝团率先呈献演奏，并带来动听的乐曲，而该校舞蹈社及小歌手，分别呈献精彩歌舞节目，此外还有马来西亚文化器乐协会的代表，呈献古筝演奏助阵。

一个国际性的慈善组织慈善100，在晚宴上进行一项模拟支票仪式，该组织捐助22万5千令吉支持乐育小学今次的筹款活动。

在晚宴结束之前，乐育学校董教同人，向出席的嘉宾拜年贺岁致意。

刘沛璇：办新春晚宴 筹设备经费惠及学子

（本报山打根三日讯）乐育学校董事长刘沛璇表示，举办乐育文艺新春联谊晚宴活动，主要是为了迎合新春的气氛，并趁此机会向各界拜年，顺便为小学幼儿园经年入不敷出，小学部各软硬体设备之维修与保养筹款。

他说，小学部已在兴建一栋学生厕所及储藏室，至今尚欠大约25万令吉的建筑费。远程计划当中，董事部也正策划位于北路3哩半的幼儿园新校地，以免该地长期未发展而被占用或有关部门征用。

他进一步说，幼儿园新计划拥有六间课室以及厕所食堂等工程，预算大约150万令吉。近几年都有得到政府拨款资助，但还是缺乏基金来进行。

刘董事长感谢三脚石区国会议员拿督曾道玲，加拉敏汀区州议员拿督查理彭，副首长拿督斯里邦里玛陈树杰局绅及伊罗普拉区州议员拿督区锦华局绅对乐育的眷顾及支持，感谢他们的「雪中送炭」精神，使学校一些硬软体设备大有改善，同时也要感谢所有捐款给乐育学校的热心人士，以及一班校友，不仅饮水思源，还知恩图报，听到母校需要筹建校基金时，都很慷慨的捐款和支持，希望其他校友也仿效回馈。

在此同时，他也谢来自西马的马来西亚文化器乐协会协助晚宴表演，全体教职员及生命泉源有限公司和品艺之家的协助。

张汉明感谢善翁 出钱出力助乐育

筹委主席张汉明副董事长在先前致欢迎词时表示，大家的踊跃出席强力支持，予董事会信心，更有勇气去推动乐育华教事业的神圣任务。

他表示感谢每一位善翁致崇高敬意，因大家的出钱出力，使晚宴盛会得以成功举行，大家的慷慨解囊，已经为学生作出了良好贡献，董事会将会尽力而为，不辜负大家的支持和爱戴。

曾道玲赞历届董教努力 乐育设备提升

（本报山打根三日讯）三脚石区国会议员拿督曾道玲形容，大家踊跃出席乐育文艺新春联谊晚宴，充份展现了对华教的支持和对乐育学校的关心。

她是昨晚在该筹募教育经费晚宴上致词时，作出上述谈话，并表示，乐育小学拥有85年悠久历史，发展至今日新款又壮观，设备齐全的学府，有赖社会热心华教人士及家长出钱出力，历届董教努力，不辞劳苦所达致的成果。

她说，在师生的努力下，学校的学习水平及课外活动表现逐日提升，这是有目共睹的，再加上在2015年中正全面使用电子课室，追上21世纪教学和资讯科技的脚步。

拿督曾道玲指出，乐育小学环境优美，拥有适舒的学习环境，是求学的好地方，此外亦于2012年成立了全根华小唯一的古筝班，学员们对弹古筝的造诣也越来越精湛，表演获得各界的赏识，赞赏有加及肯定，令已感到欣慰，希望社会贤达，热心人士及公司机构企业，慷慨解囊，齐心合力继续支持华教，协助提升华教的软硬体设备，让莘莘学子真正受惠获益。

表扬生命泉源有限公司 促销回扣协助乐育小学

拿督曾道玲表示特别表扬生命泉源有限公司，宣布在新年期间至指定日期内，对每一盒低糖运动饮料tritonic的售出，捐出1令吉予乐育小学，充作教育经费。

她强调，这种取之社会用之教育的回馈精神，充分表现出企业对社会的责任，并树立了良好的榜样，令人肃然起敬，也希望会有更多的本地企业，自动自发地对华教，作出同样或更大的回馈。(15)(L4)