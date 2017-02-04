全州四邑联会中央理事及常大會議及代表大會 通过会务财政报告 双喜庆典今晚笃中举行

【本报拿笃记者三日讯】沙巴州四邑公会联合会「第十六届中央理事会第三次会议暨2017年度中央代表常年大会」，于今天下午假此间一家酒店会议厅顺利召开，由该联合会总会长拿督黄小娟主持，出席的有联合会的四位副总会长黄天福（也是拿笃四邑公会主席）、黄超希（也是斗湖四邑公会主席）、谭启峰（也是山打根四邑公会主席）及马健儿（也是根地咬四邑公会主席），总秘书长黄一鸣（也是西海岸四邑公会署理主席），以及其他中央理事和各属会的中央代表等。

据悉，当天的中央理事会议覆准和检讨了前期议案，一致通过了会务和财政的书面报告，接纳了各属会重要事项、青年团及妇女组的书面报告，以及讨论了审计报告和有关推广江门及沙巴旅游业的事宜。另外，在中央代表常大方面，也覆准及接纳了前期大会会议录，一致通过了中央理事会常年会务、去年财政及帐目审查的书面报告，提呈了今年度财政预算案，以及委任了帐目审查师。

与此同时，拿督黄小娟也分派红包给在场所有的中央理事及中央代表，以祝贺他们：新春快乐，万事如意，过后是一起合照留念。

据了解，上述的两个大会是配合该联合会一年一度的全州性「新春大团拜」而召开。而适逢今年也是此盛会的东道主——拿笃四邑公会创会卅周年纪念，因此同时也会为之庆祝一番。该大团拜及创会周年庆的双喜庆典，订于明天傍晚6时30分，假拿笃中学运发堂举行。而趣味游戏会于同一天早上9时正，在同一个地点（运发堂）举行。今晚则由拿笃属会尽地主之谊，为风尘仆仆，远道而来的中央理事及各属会的代表摆设欢迎宴，同时也会举办一年一度全州性的华/粤语歌唱比赛。

早前，该联合会中央理事及各属会的代表，已于这几天陆续抵步拿笃，以便参加今晚和明早晚的盛会。其中拿笃四邑公会创会会长拿督邓荣耀偕同其夫人拿汀袁锦玲，已于昨天千里迢迢地从澳洲飞返拿笃准备参加盛会。拿督黄小娟及马健儿，也于今天下午1时30分左右，从亚庇飞抵拿笃，受到拿笃属会的永久名誉主席甲必丹黄瑞文及主席黄天福等理事的殷勤接待。（26）