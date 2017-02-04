台今年首宗H7N9禽流感 高雄男廣東染病病重

(高雄4日訊)台灣確診今年首宗H7N9禽流感病例。疾管署今天表示，一名在大陸廣東省工作的台灣男子，近日回台後確診患上H7N9流感，目前病情嚴重、意識不清，正在高雄留院治療，是今年境外移入的首例，也是台灣第五例。先前有4宗H7N9確診病例，均是境外移入，包括兩名台商、兩名陸客。因近期大陸H7N9疫情嚴重，台疾管署已派員前往廣東了解當地防疫情況。

疾管署表示，男患者住在高雄，今年69歲，曾有在廣東省陽江市活動史，但沒有禽鳥或疑似禽流感病例接觸史，日前於廣東省發病，入境台灣時接受發燒篩檢檢出異常，多次就醫後才確診。

患者表示，上月23日於廣東時出現發燒、畏寒症狀，曾於當地就醫，至25日返台，26日到醫院就醫。院方通報疑似新型A型流感，但相關檢驗結果均為陰性，後給予他抗病毒藥劑使用，讓他返家休息。及至29日，患者再因發燒、咳嗽有痰、呼吸喘而就醫，且經診斷疑似肺炎，本月1日住院，並通報新型A型流感及不明原因肺炎，採檢送驗後，今日確認為H7N9陽性，目前在高雄住院治療，病情嚴重，仍意識不清。

疾管署表示，H7N9禽流感病毒通常藉由接觸到帶病毒的禽類，或接觸到已感染H7N9患者的飛沫而染病，死亡率約20%，較SARS的10%為高，主要症狀為發燒、咳嗽等，主要併發症為肺炎，潛伏期7至10天，患者在發病前1天，雖沒症狀，卻已具傳染力。另外，H7N9對禽鳥殺傷力弱，但人類感染後易成重症，不易人傳人，目前主要治療方式為使用克流感等抗病毒藥物。