台湾高雄发生陆客团交通意外 至少21人受伤送医

（台北4日电）又有到台灣旅遊的大陸旅行團出事！高雄一輛接載大陸浙江寧波旅行團的旅遊巴，今早近10時行經河西路時疑因車身過高而撞倒橋底，共造成21人受傷，其中3人重傷、18人輕傷，輕傷者包括數名小孩，已被送院治理。有陸客懷疑年約40歲王姓司機整晚沒睡，駕駛時失神肇禍，惟確切肇事原因仍有待警方詳細調查。

旅遊巴上包括王姓司機及倪姓導遊在內共有28人，包括7名小孩，警方及消防接報到場時，車上受傷陸客已下車到路旁休息。王男供稱，撞車前正跟導遊討論行程因而分心，以致撞上限高2.8米的橋底，但他否認酒駕及晚睡。

倪姓男導遊說，接載的寧波團從桃園出發，來台旅遊6天，今天是第4天行程，一早遊玩西子灣景點後，要到高雄左營購物站，當時他坐在司機旁邊，正在看行程表，不料碰一聲就撞上橋底，趕緊協助傷者下車。高雄市消防局說，送院的21人中有7人是小孩，他們全數輕傷，就醫地點包括高醫大附設醫院12人、市立大同醫院7人、市立聯合醫院美術館院區2人。

有3年駕駛旅遊巴經驗的王姓司機表示，他是高雄人，車禍發生前原要左轉興隆路，但和導遊討論行程一時分心，加上第一次行駛該路段，以致直行河西路撞上限高2.8米的橋底。警方初步調查，王男對路面情況不太熟悉，加上未注意限制高度，駛過鐵路橋底時，旅遊巴車頂猛力撞擊橋底，導致車禍。

大陸國台辦、海協會對事故表示關切，相關人員立即會同有關方面了解情況，協助處理善後及慰問傷者。另大陸國家旅遊局局長李金早在事發後，已要求駐高雄辦事處負責人速往現場了解情況、到院慰問傷者，又敦促台灣方面做好救治、處理善後工作，加強大陸居民赴台旅遊安全保障。