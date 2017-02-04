各族普天同行节日 纳斯伦：共存共荣

（本报拿笃记者3日讯）诗南国会议员拿督哈芝达都纳斯伦哈芝曼梳兼国家种植暨原产业部副部长今天在育才新春联欢会致词时表示，育才小学是区内历史悠久的小学，除华裔学生外也有许多友族学生就读，友族家长选择将孩子送入华小上学的现象是西马鲜有的现象，在马来西亚每个佳节都是各族普天同庆的节日，人民互相包容、共处共荣，不像其他国度，少数民族受到压迫与不公平的对待，人民务需珍惜国家现有的和平与稳定。

在回应董事长甲必丹黄瑞文要求时，拿督哈芝达都哈芝纳斯伦哈芝曼梳表示将会与县议会商讨商家更新营业执照面对繁文缛节的问题，以便营业执照持有人将能够更轻易获得服务，在申请工人固打方面，其表示目前拿笃有1万名持有报生纸的外地人，其将会与相关部门商讨发出工作证件，这总比聘用其他国家的进口工人来得实际，同时将与菲律宾总领事讨论加速更新护照事宜。

副部长拿督哈芝达都纳斯伦哈芝曼梳称，拿笃是一个安全投资与居住的地方，哪些没有到过拿笃、不了解拿笃的人才认为拿笃是个不安全的地方，近年联邦政府与州政府拨款兴建道路、增设防御设备，由2004年至今拿笃已经蜕变，希望2020年前将能够晋入市议会，届时人民将获得更有素质的生活。

过后，拿督哈芝达都纳斯伦哈芝曼梳与一众嘉宾当众挥毫、联合切人日蛋糕、同时颁发新年红包老师与学生，共享农历新春的欢愉气氛

张志达：梦想引领未来

（本报拿笃记者3日讯）拿笃育才小学张志达校长在新春联欢会上致词说：在这岁首之刻，我们育才这大家庭的成员能够欢聚一堂、共度庆祝2017年丁酉年新春联欢会。此时此刻，我感到无比激动。我谨代表校方向在座出席的来宾给予万二分的谢意，祝大家新年愉快、万事如意。

回首2016年，成功与喜悦交织在一起。在过去的一年，育才的老师秉持着潜心教书，精心育人的精神，使本校的学生无论在学业和课外活动方面都取得傲人的成就。在过去一年，本校董事部也全力地协助校方，提升学校的基础建设，进一步地充实了学校的硬件设施。有了这样逐渐完善的育人环境和办学条件，学校的各项教育工作才得以稳步发展。在此，我谨代表校方向董事部给予最崇高的敬意。

光荣属于过去，梦想引领未来。为了迎接这崭新的一年，校方举办了一年一度的新春联欢会。此时此刻，我们能够在这屋檐下共同欢庆佳节，有赖于各方热心人士所给予的协助。为了提升育才活动中心的基础设施，本校董事部特添购了一套新的音响系统，让此座活动中心有了更完善的设备，往后可用以进行更多大型的活动。

此外，本校也要特别感谢YB尤索夫、董事部和董事翁荣发先生赠送了柑橘予本校教职员与学生，让育才全体人员在新春佳节里接收到满满的祝福。除此之外，山打根辉阳书局、Sabah Computing公司和本校食堂业者，陈福财先生及家长们也赞助了现金，让这一次的新春联欢会得以顺利进行。我谨代表育才小学全体人员向所有给予本校支持与协助的善心人士致以最诚挚的谢意

育才新春联欢会 黄瑞文：共同打造新天地

（本报拿笃记者3日讯）“大圣威威辞岁去;雄鸡喔喔报春来。”

拿笃育才学校董事长黄瑞文在新春联欢会上说；我觉得很开心因为能与本校全体董教职员生与家长们在这里举行辞旧迎新新春联欢会。“欢声笑语贺新春，欢聚一堂庆新年”这样的聚会我们学校年年都办，但是今年的形式与往年有些不同，因为联合了幼儿园的师生一起举行及开放给家长到来一起参与。主办新春联欢会的目的，除了让学生明白与传承华人传统文化，也希望通过这次的活动能拉近校董师生与家长的关系，共同为打造一片新天地。这也可以看作是我们育才学校成员的一次盛大聚会。我相信今年的新春联欢会一定能让大家感受到的是一次团结的聚会，快乐的聚会，祥和的聚会，鼓舞的聚会。

“金鸡报晓，大地回春。”

各位，过去的一年在全校教职员生的共同努力下，我校的常规教育教学工作、行政工作、管理工作、教师团队的建设工作等都完成的非常好。特别是去年的UPSR成绩及课外活动方面的表现，更是体现出了我们育才学校的办学成果。借此机会，我代表董事部向大家真诚的道一声：“校长、园长、老师们，你们辛苦了，谢谢你们”。最后，请允许我以对联的方式向大家献上祝福。

祝愿老师们，教学愉快：

多劳多得人人乐

丰产丰收岁岁甜

祝愿小朋友们，学业进步：

一帆风顺年年好

万事如意步步高

祝愿拿笃育才小学及幼儿园，校务蒸蒸日上

猴岁呈祥长空五光十色

鸡年纳福大地万紫千红

适逢今天是立春日，祝大家：

事事如意大吉祥

家家顺心永安康

也适逢今天是大年初七，也就是所谓的“人日”，在此祝贺在场的每一位：

天增岁月人增寿

春满干坤福满楼（31）