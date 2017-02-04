夢見兩亡兒牽妹妹來 維冠生還婦誕一女

(台南4日訊)南台灣去年2月發生地震，導致台南維冠金龍大樓全幢倒塌，多人傷亡。住戶吳明珂及董慧娥夫婦在塌樓事故中痛失兩子，曾誓言要把孩子生回來。經過2次人工受孕，在地震周年前夕，董慧娥前日成功產下一名女嬰。這個女嬰也是繼另外一對受災戶連晃汶、陳淑怡夫婦，以人工受孕產下一女後，再度有受災戶人工受孕順利產女。

吳明珂與董慧娥夫婦原有兩個分別為6歲與3歲的兒子，但去年2月6日凌晨大地震發生時，吳明珂在外工作，妻子董慧娥幸運逃脫獲救，兩子卻不幸罹難。兩人曾在事後表示要把兩亡兒「生回來」。而董慧娥剛誕下的女嬰一切健康，重約3公斤。

40歲的董慧娥表示，在生產前兩周曾夢見兩子牽着一個小朋友找她，夢中兩個兒子的面目清晰，但第三位小朋友卻看不清，如今想來相信就是現在這個女兒。對於女兒的出生她非常高興，至於未來會否再生，她表示：「再看看」。丈夫吳明珂則表示，當前是希望妻子可以養好身體，未來有機會的話希望再把兒子生回來，繼續父子緣分。