湖医院CT扫描仪故障多时 病患被迫转私人医院开销大 陈志新促订立医疗仪器保养条规

（本报斗湖三日讯）斗湖中央医院CT扫描仪（电脑断层成像扫描仪）故障多时未获复修，病患被逼自费千元开销到私人医院扫描病情致贫困者经济负担雪上加霜苦不堪言！

拿督陈志新强烈要求斗湖中央医院及卫生部高度重视医院CT扫描仪故障多时的问题，除尽速修复以解决医疗程序上的需求外，更要订立医疗仪器保养、维护及紧急维修的条规，以避免同类问题再度发生，致普罗大众沦为受害者。

他表示，近月来常接获市民投诉指斗湖中央医院CT扫描仪因故障无法操作，造成许多需要进行扫描了解病况的患者无法取得所需扫描报告，滞阻了整个治疗流程，进而面对因延误医治而病情恶化，造成病情加重难以根治、甚至病入膏盲无法救治的可能都将出现。

因病情需要，许多病患被逼自掏腰包，转到私人医院扫描，病患也因此被逼承担更昂贵的额外开销。这一情况也造成了庞大的求医群体被金钱划分及归类成“有钱就医”和“无钱求医”，前者在承担更庞大和额外的医疗开销后，尚有就医痊愈的机会，可怜后者因扫描程序的阻碍无法精准因病施药，痊愈机会大幅下降外，更可能连就医的机会也因此中断。

由于CT扫描仪在整个医疗体系里充当重要角色与位置，长时间因为故障而停用，使得整个医治链接受到干扰甚至打断，形成院方在医疗服务水平上受到影响，也使得求医民众面对医治滞阻及额外开销的问题。

他强调，斗湖中央医院医疗水平甫在近年来有所提升，先进仪器陆续添置，人民信心仍在回复初期。如今欲被一部CT扫描仪的故障牵连甚广，引来民众投诉之余，有关当局竟迟迟未能修复，实令人再度感到失望，更对有关部门僵化的官僚式管理感到厌恶。

他认为，CT扫描故障事件只属于有关部门管理不当的冰山一角，因为从如此重要的仪器竟迟迟未能迅速复修就能显示当局在保养、维护和后期维修方面的关注和责任依旧未能达到标准。同样的问题、同样的故障，将会在当局疏忽职守下持续发生，包括一些关键性医疗设施在内，这一情况如果不幸地发生，后果确实不堪设想！

有鉴于此，当局除了必须尽速修复以解决在医疗程序上的需求外，更要订立医疗仪器保养、维护及紧急维修的条规，以避免同类问题再度发生。但在知易行难的惰性驱使下，再完善的条规都会批漏百出、形同虚设，唯有强大、坚毅和有效的监督能力，才能确保整个体系与机制在正常的情况下正常运作，进而保障广大民民众的权益不受鲸吞蚕食。然而可悲的是，这一监督和追责机制正正是当今政府所视若无睹的重点所在！(L)