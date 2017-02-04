笃福建会馆明召开选举大会 并举行天公诞祭拜仪式

（本报拿笃记者3日讯）拿笃福建会馆谨定于大年初九2月5日（星期日）下午六时半，假拿笃中学冷气礼堂举行天公诞祭拜仪式，同时召开2016年度常年会员大会及选举暨颁发黄清辉会员子女优学獎励金，并设有餐宴招待。

拿笃福建会馆主席陈金鼎希望该会全体会员同乡踊跃拨冗出席，共策会务进展为盼。该会在举行会员大会之前，先将在礼堂外举行拜祭天公诞仪式，同沾福气。

届时的会员大会也将讨论有关授权新任理事会，以合理价格洽购新会所，以及授权理事会，沽售现有会所以集资购之建议。

此外，该会共有 49 名会员子女获得拿笃福建会馆2016 年度会员子女黄清辉优学奖励金，并将于当晚颁发。

以下附列拿笃福建会馆2016年度常年会员大会议程：1.摇铃开会。2.主席致词。3.覆准2015年度大会会议录。4.检讨前案。5.会务报告（书面）。6.财政报告（书面）。7.讨论有关授权新任理事会以合理价格洽购新会所，以及授权理事会，沽售现有会所以集资购之。 8.讨论会员书面提案（如有）。9.选举2017年至2019年度理事。10.遴选二位非理事查账。11.散会。12. 餐宴开始。13.颁发红包及獎励金。

拿笃福建会馆2016 年度会员子女黄清辉优学奖励金名单：

1．幼稚园 ：林孝融、黄茂紘、陈泽武、陈金武、林乐恩、林恩奕、钟振右。

2．小学（一至五年级）：林彦秀、林孝聪、郑敬科、黄秄沂、陈欣妍、张菀芹、陈巧彗、钟幸真、陈玟璇、蔡岳宏、张峻宾、陈勇翰、孔莹、谢文涛、陈思璇、钟易真 、何庆宇、蔡岳秦、林威廷、陈勇宏、张芷莹、孔轩。

3．初中组（中一至中二） ：陈勇成、孙宇薇、陈勇志。

4．初中独中统考及PT3会考 2016 ：颜镁红、谢咏嘉。

5．高中组（高一，二）：颜敏红、谢万成、张慈爱、何祥庆、郑绣盈、许愿娴。

6．(2015) S.P.M.会考：郑理丰、许愿慧。

7．A-LEVEL ：孙宇成。

8．大专毕业(DIPLOMA) ：林健杰。

9．大学毕业(DEGREE) ：王晶晶 、郑思敏 、郑思扬 、谢欣洁、刘嘉仪（31）。