網民不懼法律制裁 推特湧1.2萬殺特朗普貼文

美國總統特朗普上任以來，國內反對聲音不絕。俄亥俄州一名男子，更在網上揚言要殺死特朗普，結果被控恐嚇總統罪。然而，網民似乎對法律責任毫不畏懼，有社交網分析公司近日發現，自特朗普上月20日就職以來，twitter上與「刺殺特朗普」有關的貼文竟多達1.2萬條。

有英國傳媒列出部分帶有恐嚇內容的貼子，包括「我已經對特朗普感到厭倦了，有人可以刺殺他嗎？之後到副總統彭斯」、「應該組成一支小隊，負責暗殺特朗普」、「有人可以在特朗普就職期間幹掉他嗎？」雖然社交網facebook和twitter已採取行動，禁言宣揚暴力或威脅的賬號，惟網上仍有數以千計反對特朗普的貼文。

上述網民或許未被指控，但美國俄亥俄州24歲男子本頓，就於去年大選投票日，發布呼籲刺殺總統的貼文而被正式指控。他當日發文稱：「愚蠢的傻瓜，我恨你們所有人。我想炸掉每個投票站和選區。」之後又表示：「我的終身目標就是刺殺特朗普，我不在乎是否要受到懲罰，他就是該死！」雖然本頓已經道歉，但依然被控。一旦罪名成立，他將面臨最高5年監禁。

肯塔基州路易斯威爾的26歲女子羅耶，於特朗普就職前夕在twitter上留言：「既然有人殘忍到去暗殺馬丁路德金，也許會有人會仁慈到去暗殺特朗普。」她現時遭特勤局調查。此外，美國流行樂天后麥當娜亦在一個反對總統特朗普的大型示威中，大談曾幻想過炸白宮，結果備受多方譴責。

特勤局前特工富蘭克林指出，只有看到某人重複發出威脅，並發現潛在襲擊可能及相關線索時，特勤局才會作出正式調查，因此不會關注大多數發出類似恐嚇的用戶。特勤局特工費雷迪則勸告網民，網上發言前要三思而後行。