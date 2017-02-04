聯合國報告指緬軍殘殺羅興亞人 嬰兒也難逃一劫9萬人流亡

聯合國人權事務高級專員辦事處周五發表報告，指緬甸軍人及警員由去年10月起，以屠殺、強姦等兇殘手段，鎮壓國內的回教少數民族羅興亞人，摧毀他們的村莊。報告指有數以百計的羅興亞人被殺，數個月大的嬰兒也難逃一劫，近9萬名羅興亞人被迫流亡海外，形容情況如同種族清洗，很可能已犯下反人道罪。

該報告長50頁，記下了204名逃往孟加拉的羅興亞人的痛苦經歷。收集資料的聯合國專員表示，他們目睹了嬰兒、兒童、婦女及老人遭殺害，以及是緬軍燒毀整條村落、集體性侵、摧毀糧水資源等暴行。其中一名8個月大的男嬰遭割喉身亡，其母親被5名士兵輪姦。另一名婦女遭多名士兵強姦，其5歲女兒試圖阻止時遭殺害。

聯合國人權事務高級專員扎伊德.侯賽因表示，周五已致電緬甸國務資政昂山淑姬質詢，並要求她向政府施壓，以中止迫害羅興亞人的行動。昂山未作任何辯護，只表示政府需要更多資料。緬甸政府發言人其後回應指，尚未看到有關報告，一旦拿到報告，會在詳細閱讀後作出回應。

近月有大批羅興亞人逃往馬來西亞，馬來西亞首相納吉周五與伊斯蘭黨領導人，一起出席援助羅興亞人船隻的啟航儀式。納吉布表示，馬國無意疏遠和緬甸的關係，但基於人道原則，馬國將繼續關注羅興亞人問題。有分析指，此舉或再次引起緬甸抗議。