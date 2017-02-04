聯邦法官頒令全美 暫緩執行特朗普落閘政策

(華盛頓4日訊)美國西雅圖一名聯邦法官周五頒令，全國暫緩執行禁止7個回教國家民眾入境的行政命令，以便重新審視華盛頓州檢察總長費格遜（Bob Ferguson）提出的訟訴。白宮回應時一度批評，法官的裁決是可恥，強調特朗普的落閘政策，旨在保護美國國土及民眾。

特朗普上周五簽署行政命令，禁止敍利亞、伊拉克、伊朗、也門、蘇丹、利比亞、索馬里的旅客及移民入境。西雅圖聯邦法官羅巴爾（James Robart）早前接納明尼蘇達及華盛頓兩州的要求，周五裁定暫緩執行特朗普的入境禁令。政府律師曾提出兩州沒資格挑戰行政命令作為法律依據，要求法院否決兩州的要求。羅巴爾指，兩州都能提出證據證明特朗普的行政命令會帶來「即時及無法彌補的傷害」，故此裁定要暫緩執行相關的行政命令。

羅巴爾作出裁決後，白宮隨即發出措辭強硬的聲明回應，並以「可恥」一詞來形容法官的裁決，但隨後刪除。白宮新聞秘書斯派塞形容，特朗普的行政命令是合法及合適，並指司法部將會盡早入稟申請，對聯邦法官的裁決實施「緊急延後令」。斯派塞說：「總統的命令旨在保護美國國土，而且他也獲得憲法賦予的權力，更有責任保護美國國民。」

另外，《紐約時報》引述消息人士報道，指華府在裁決公布後，周五晚已經通知所有航空公司，可以重新讓該7個回教國家的旅客及移民，登機前往美國。