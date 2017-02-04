陈蔡惜娥老孺人87岁荣寿 捐1万9千元9团体受惠

（本报斗湖讯）沙巴颍川堂陈氏宗亲会总会署理主席也是斗湖分会主席陈礼荣令慈母陈蔡惜娥老孺人，庆祝八十七岁荣寿，儿女媳婿，内外男女孙媳婿，内外男女曾孙，日前假夜来香餐厅设筵廿席，为老孺人庆生并招待贺寿亲戚朋友。

人称慈悲老菩萨的蔡老孺人，每年都趁摆寿宴捐1万9千令吉善款，共9个团体受惠。

适逢沙巴颍川堂陈氏宗亲会总会在斗湖召开中央理事会，所有中央理事受邀出席寿宴，同时受邀出席的有斗湖陈氏理事，永春会馆，康乐徒步会，癌症关怀中心，卓氏宗亲会，斗湖中区狮子会代表等。

寿宴上多名歌手上台献唱，好友和小辈们也上台献唱贺寿歌曲向蔡老孺人贺寿，歌声带起会场热闹欢乐气氛，饮胜声此起彼落，加上一万令吉獎金的幸运抽獎，更令场面沸腾。

切生日蛋糕仪式后，蔡老孺人移交善款。沙颍川堂湖陈氏教育基金获得5千令吉，由陈宝书代表领取，斗湖癌症关怀中心获得3千令吉，由王雅芝女士代表领取。

沙颍川堂庇陈氏主席拿督陈俗仁代表领取2千令吉，根陈氏主席甲必丹陈太雪代表领取2千令吉，斗湖长安社主席陈善良代表领取2千令吉。斗湖中区狮子会由拿督陈玟生代表领取2千令吉。

永春会馆获得1千令吉，康乐徒步会1千令吉，卓氏宗亲会1千令吉。大家皆表示感恩，祝福蔡惜娥老孺人福如东海，寿比南山，身体康健，平安吉祥。 (14)