中国婚恋网新春相亲调查 优质男轻熟女最吸引

(北京5日讯)中国有婚恋网站近期对会员进行抽样调查，显示春节期间90%以上会员预计会进行相亲，56.7%的人将超过8次，甚至是10次，而「新春相亲」压力最大集中在北京、上海、广州及深圳。调查亦发现，内地男性尤其喜欢28岁的轻熟女，而女性则偏爱33岁的优质男。

调查指出，男性择偶喜欢会计、护士、人事行政类女性，尤其是28岁的轻熟女；女性则偏爱职业经理人、理财师、公务员等男性，特别是33岁的优质男，而月入8000至10000元人民币的男士最受欢迎，占比达58.37%。

此外，对于「相亲」话题，调查发现引发的舆论情绪反应较为复杂，与之相关的正面情绪占比为64.5%，负面情绪占比为22.1%，显示出这话题的敏感性，而舆论场也出现诸如「怕面对七大姑八大姨」、「每逢佳节被相亲」等吐槽话语，反映不少网民的纠结心态。

而从「相亲」这话题所波及的受眾人群来看，20至29岁人群占比最高，为41%，30至39岁人群的占比为40%，充分说明20至39岁是「被相亲」的重点关注对象。在性别分布，男性占比78%，女性为22%，显示男性春节期间遭遇「相亲」话题的机率更高，但也有可能因为女性不太愿意公开在网上讨论这话题。

春节期间最为感受到「相亲」压力的人群，按城市排名主要分布在北上广深，按省域排名则主要分布在华东和华南地区，都是中国经济最为发达的地区。