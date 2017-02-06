台湾首现H5N6禽流感病毒 致死率达七成

(香港中通社台北6日电)台湾首度从死亡禽鸟中检出H5N6禽流感病毒，疾病管制署6日表示，H5N6不容易从禽鸟传染给人，但致死率达七成，将持续追踪疫情。

综合台媒报道，农业委员会动植物防疫检疫局当天证实，2日于花莲县拾获1只死亡幼鹅，经检测分析，确认为感染H5N6高病原性禽流感病毒。

疾管署发布新闻稿表示，已于第一时间由农委会获悉，H5N6禽流感属第五类法定传染病“新型A型流感”的一种，台湾未曾有人类病例。疾管署后续将主动执行疫情调查、卫教宣导、接触者健康状况主动追踪等防治工作。

疾管署说明，依据世界动物卫生组织公布资料显示，自2016年下半年起，韩国、日本皆发生H5N6高病原性禽流感疫情，野鸟及养禽场持续检出病毒，已在韩国造成340场家禽疫情，共扑杀近3300万只家禽，重创南韩养禽产业；日本也有201例野鸟检出，10个家禽场发病，累计扑杀家禽接近140万只，

疾管署副署长罗一钧指出，H5N6从禽鸟传染给人的能力弱，感染风险低于H7N9，尽管日、韩有疫情，但幷没有发现人类感染个案，目前仅大陆自2014年迄今累计有16例病例，若不幸染病，后果比较严重，致死率达七成。

罗一钧强调，因H5N6病毒禽传人虽罕见却仍有风险，卫生单位将针对幼鹅拾获地点周边3公里禽场、屠宰场工作人员及野鸟学会接触者，造册列入健康监测对象，持续追踪健康状况，预计将监测至2月12日。（完）